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性騷擾判刑竟可回任教師 教團：校長職成不適任教育人員護身符

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今天表示，自從教師法修法以來，社會積極議處不適任教師，但不適任校長的機制卻鮮少人關注。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會今天表示，自從教師法修法以來，社會積極議處不適任教師，但不適任校長的機制卻鮮少人關注。圖／全教總提供

全國教師工會總聯合會今天表示，自從 《教師法》修法以來，社會積極議處不適任教師，但不適任校長的機制卻鮮少人關注，法制和執行面更有明顯的差別待遇，甚至讓校長成為不適任教育人員的「護身符」，台東甚至出現從校長回任教師的案例，要求教育部說清楚。

全教總舉例，南投縣一名劉姓國小校長日前遭畢業學生指控性騷擾，南投縣政府表示被害人和證人的敘述明確，卻僅要求校長請假等待調查，等於繼續坐領高薪。若本案行為人是教師，極有可能處以停聘以上懲處，質疑為何南投縣府要對校長百般維護？

再者，全教總也說，前台東高商校長曹學仁108年遭女老師檢舉性騷擾，並經台東地方法院、花蓮高分院判決確定，認定違反性騷擾防治法處有期徒刑6個月定讞。該校長本來還想參加遴選但在多方壓力下才退出，卻將於下學期回任教師，實在不可思議。

全教總高中職委員會主委張瓊方說，教師只要「疑似」觸犯性平案件，有極大可能在事發當下就被停職調查保護被害人；若經判刑確定，往往會遭到解職。然而台東高商一案校長事發當下竟然無需停職，三年後經判刑定讞後教育部國教署還主動指定回任學校，讓曹回任教師。

張瓊方說，哪個性平涉案老師曾受過主管機關如此「眷顧」？回任教師後，家長們如何能夠接受孩子被性騷擾判刑確定者教導？

立委張其祿表示，教文委員會已要求教育部，校長不適任的事實認定、處理方式及其他相關事項準則，都由中央主管機關教育部訂定，但至今仍未看到進一步成果。

張其祿指出，近期數起性騷案陸續曝光，不少受害者隱忍長達十年，代表過去體制不夠健全，權勢性騷擾案件成為黑數、受害者被迫隱忍，教育場域對不適任教育人員的認定及處理方式必須盡快完備。

立委王婉諭則說，不適任校長沒有良好的機制能適時退場。針對台東高商一案，性騷擾罪成立校長卻能回任，突顯了現行教育法規的空窗，以及教師法、教育人員任用條例和公務員懲戒法間的落差和適用複雜。

性騷擾 台東 教育部

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