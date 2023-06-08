北市讀報成果發表會 閱推老師分享經驗

台北市教育局主辦「讀報成果發表會」今天在誠正國中舉行，今年由好讀周報、中學生報各邀請兩位老師分享讀報成果，四位老師大方分享多年經帶領讀報的經驗，並表示「讀報是即時又能接軌真實世界的最好媒材」。

北市教育局中等教育科長王鼎元表示，讀報是自主學習、增加閱讀素養很好的管道，感謝老師在第一線推動，也謝謝好讀周報與中學生報引進資源，幫學生了解真實世界。「從老師分享的照片看到各校深耕讀報的價值」，課督陳淑君說，去年有41 校、244班申請讀報，期許未來有更多老師加入。

首位分享的瑠公國中國文老師黃美克，讓學生使用九宮格、人物分析學習單，從文本中梳理、分析自己的成長背景、個性、嗜好、事件，或是請同學發揮想像力，將請聞改寫成300字的極短篇小說，他也會教學生使用「ORID、觀點卡」等閱讀策略，上台發表想法。他說，「雖然疫情讓弱勢的更弱勢，但一份好報紙可以讓他們走入世界、更有世界觀。」

南港高中國中部閱推老師唐甯透過議題討論、速速快讀、Ｔ圖摘要等方式，教學生提問、畫重點，複習閱讀策論，他也會帶學生從新聞中議題思辨。此外，他每周都會轉發圖擊隊題目、分享讀報簡報給班導，讓不同背景的班導帶領讀報時更容易上手。

在帶領讀報時，麗山國中閱推老師陳怡秀會先帶學生仔細讀文章，並標示重點，再讓學生寫學習單，他認為，閱讀最重要的是「建立自身觀點」，但「觀點」本身並沒有標準答案，因此他鼓勵學生寫學習單時「講出觀點」。他說，老師不設限，學生自然就敢說出多元、有趣的答案。

信義國中閱推老師吳姬慧認為，讀報的投資報酬率很高，但要吸引學生喜歡讀報，必須活用報紙，他每學期會舉辦三次「讀報金頭腦」活動，透過快問快答，引發學生閱讀的動力。

「好讀，不只是媒體，而是一份進化中的青少年報紙。」好讀周報行銷教育中心副理林雅儀強調，好讀是關注國際新聞、教育議題的媒體，報導內容多呼應19大議題、SGDs，是各領域老師都能運用的媒材。