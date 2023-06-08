論文抄襲、性騷霸凌頻傳 教改論壇轟台灣教育缺「德」

新課綱上路四年，教改論壇今天召開記者會，直指教育改革問題叢生，台大化學系名譽教授劉廣定表示，以前教育提倡德智體群美「五育並重」，但經教育改革卻不見了，現在的教育是「缺德的教育」。不僅社會亂象、性騷、交通事故頻傳，就連政府官員都包庇論文抄襲，皆是「缺德」指標。

論壇召集人、政大教育系教授周祝瑛表示，20年前有超過百位大學教授、院長連署，共同發表「教改萬言書」，希望終結時任中研院長李遠哲領軍的十年教改亂象，未料當年四大訴求亂象依舊存在，教改論壇今也提出四大改革方向，包含108課綱有待調整、人才培育的新方向、AI時代教育要旨、教育品質再提升。

中山女高退休教師段心儀表示，當今品德教育失落，108課綱的品德教育產生偏差，源自於公民教育強調民主自由卻失守道德，性平教育變成強調多元性別等，加上家庭功能失調，社會問題層出不窮，各種主客觀因素使得校園霸凌越來越嚴重，校園中毒品益形氾濫。

台師大名譽教授吳武典說，最近發生多起大學生和社會菁英疑似失德、不倫事件，令人怵然心驚，顯露著理盲濫情的社會病態，學生「品格力」的低落，台灣最美麗的風景還是人嗎？「人才無品，其禍甚於庸才」。應讓品格回流，提升國民文化素養，培養「術德兼修」、「敦品、勵學、愛國、愛人」的真人才，拔尖創新人才必須具有悲天憫人的胸懷。

台大化學系名譽教授劉廣定表示，以前教育提倡德智體群美「五育並重」，但經教育改革卻不見了，現在的教育是「缺德的教育」。不僅社會亂象、性騷、交通事故頻傳，就連政府官員都包庇論文抄襲，皆是「缺德」指標。當今不僅要設置道德教育課程，語文、體育教育也應灌輸道德內涵，重振道德教育。

東吳大學物理系名譽教授劉源俊則說，傳統儒家教育強調「尊德性」與「道問學」兩綱領，有「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」的五步功夫。在AI時代，「博學之」已變得無必要，因此這樣的說法也必須修正。綜合而言，未來我們的國民教育的「智育」沒必要再強調知識與學問，而應該更注重探究（exploration，即「問學」）、領悟（understanding）與踐行（doing）。而在智育之外，更應利用多出的時間來重視德性與康健的教育。

台大師培教育中心教授王秀槐表示，過去教育強調德智體群美，以前則強調「智育」，現在卻衍生缺「德」的問題，應妥適檢討。至於「體群美」也呼應到康健教育，包含心理健康、團隊合作、情商課題。現在智育可靠AI撐著，教育英回歸德、體、群、美的本質。