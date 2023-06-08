疫後就學貸款補助54.6萬人受惠 這天起開放資格查詢

教育部推動「疫後就學貸款補助方案」由政府編列220億元特別預算支應協助貸款人償還一年本息，估計可嘉惠54.6萬人。教育部指出，疫後就學貸款補助，以112年6月20日為資格認定基準日，免提出申請由政府勾稽審查資格，並直接扣抵貸款人承貸額度，貸款人可自今年7月10日起至9月15日止於線上系統查詢補助資格。

教育部指出，該補助措施，將於6月底前由政府主動審查補助資格並分別設算補助額度，依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度也有所不同。

教育部表示，符合疫後就學貸款補助方案資格者，由承貸銀行自今年7月本息開始連續扣抵，意即7月期本息，依銀行帳款處理機制於8月貸款人繳款時直接扣抵，因此不會直接核發現金。

教育部進也一步說，如屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶，需以今年6月20日當下最新條件進行審查。

有上述狀況的貸款人需自今年6月1日至8月31日前，檢附孕婦健康手冊或診斷證明書，或中低收入戶等文件至「疫後就學貸款補助方案線上系統」（ https://helploan.moe.gov.tw ）提出申請，申請截止日為8月31日，符合資格者可享有補助。

教育部提醒，貸款人可自今年7月10日起至9月15日止於線上系統，依貸款人身分查詢補助資格；若為「懷孕或畢業後屬中低、低收入者」在7月1日以後才陸續提出申請且完成證明文件上傳，則於7月20日起再查詢審查結果；於7月11日以後才提出申請且完成證明文件上傳者，請於7月30日起再查詢審查結果，依此類推。

教育部表示，疫後就學貸款補助核算後，將由承貸銀行自今年7月起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格的貸款人。