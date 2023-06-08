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日籍藝術家為文化國小設計「超Q」網球場
疫情讓不少家庭分離兩地，卻也牽起日籍知名藝術家大石曉規（Akinori Oishi）與淡水文化國小孩子的緣分。文化國小校長蘇穎群自豪地說，淡水景致優美，大石曉規2020年一到此就被吸引住，因疫情爆發無法返日，因緣際會在學校停課階段駐校3個半月，畫遍全校上下，日前啟用的網球場也是他所設計美化。
蘇穎群說，大石曉規2020年來台，碰到疫情爆發打亂返日計畫，原本想為醫療院所作畫打氣，但當時防疫政策，非醫療人員無法進醫院，因此經友人介紹來到文化國小。學校當時因停課都沒有學校，成為大石曉規創作最好時間，也因朝夕相處成為朋友，蘇還笑說，每天都要「供奉」小黃瓜與珍奶，讓他能作畫。
而大石曉規駐校3個半月內，從教室、洗手間、體育館、操場、樓梯間都有微笑小人物的蹤跡，學生返校後，他不僅與孩子們用顏料拓下彩色手印，還為每個孩子創作獨一無二的公仔。而2020年的緣分持續到這次網球場環境美化，再度找上大石曉規創作。
蘇穎群指出，文化國小是淡水區網球重點學校，原有網球場場地坑坑疤疤，經陳情後在2022年底申請到教育局核定全額補助，翻新網球場及改善週邊排水工程，一併解決雨天積水問題。而藍底的網球場搭配一邊白色鮮明專屬的Q版小小人物，角落有Aki fish在場地兩端設計文化及Aki專屬簽名Bar，向溫布頓網球賽球場致敬。
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