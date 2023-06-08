控系主任性騷 女學生持證據申訴竟未過讓她崩潰 嘉大：啟動調查中

嘉義大學被爆出系主任性騷擾女學生事件，某碩士班女學生在網路平台Dcard貼文，指控體育系黃姓主任，對她緊抱、十指緊扣、摸腰、挖破褲洞。校方說，受理學生申訴，啟動性平調查中，教評會已將教師暫時停聘調查。

針對師範學院某碩班女學生申訴，指導教授要求每寫完一章論文就要擁抱一次。受害女學生持證據向性平會申訴竟然沒有通過，校方也未安排保護措施，讓她當場崩潰痛哭」事件，嘉大說明如下：

3月30日下午4點20分知悉發生校園性別事件，已依規定當天日下午5點25分完成校安通報。疑似被害人4月18日提出申請調查，同日本校111學年度第7次性別平等教育委員會決議受理，並於5月8日安排雙方當事人進行調查訪談，釐清事實，陸續邀請相關人員調查訪談中，調查程序持續進行中。

調查訪談期間，已提醒雙方當事人該性別事件已進入調查程序，當事人請勿私下聯繫或運用網際網路、通訊軟體或其他管道散布事件資訊。

疑似被害人5月9日向性平會提出調整線上授課需求，經第8次性別平等教育委員會決議，同意依性別平等教育法第23條，請系上採取必要處置，保障疑似被害人受教權。嘉大已召開校教評會決議，疑似行為人教師自接獲書面通知次日起至9月10日，暫時停聘，靜候調查。