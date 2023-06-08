創校一甲子大同技術學院明年退場 校友惋惜商圈消失

少子化海嘯來襲！教育部日前召開私校退場審議會，被列為專案輔導學校的嘉義大同技術學院，因財務未改善，112學年起停招，明年7月31日起停辦退場，大同現有學生419人，職員27人、教師25人，明年7月31日需安置102名學生，後天將有200多名畢業生，明年最後一屆畢業典禮，大同吹熄燈號。

地方人士說，大同從商專升格技術學院，1980年代校務興盛時期，師生數千人，帶動學校周邊彌陀路商圈館民生消費，自助餐、影印店、出租學生房子、視廳娛樂、超商等林立，隨著學生減少，明年退場，生意下滑，商圈人潮減少，大學商圈榮景不再。

對教育部退場決定，校方尊重教育部決定，將與董事會討論學校未來處理方向，但對此結果無法接受，將另外尋求解決方法，做正面處理。據了解，董事會曾尋求各方協助，希望找到有力人士資金挹注，有教師找補教界知名人士評估，還接洽爭取醫學中心的嘉基評估接手，努力到最後一刻，仍無法挽救，讓教職員生及校友感到惋惜，大同近20名董監事，資本分散難整合，不像家族經營學校，資本集中決策明快。

教育部說，大同技術學院、環球科大及明道大學校，過去積欠教職員薪資，分別被教育部裁罰7次、8次及3次，5月31日改善期屆滿前，沒新資金到位，還負債5000萬元、1.8億元、3.28億元，因此退場審議會勒令這3校112學年起停招，明年7月31日起停辦，教育部將重組新董事會7、8月產生，之後學校還會存在1年，這1年教職員薪資及資遣費由退場基金墊付，預估大同需1.5億元，學生將被安置附近學校就讀。

大同技術學院前身大同商專，創校至今60年，校本部在嘉市，校地約2.4公頃多，20多年前為升格為技術學院後，為擴展校務租用太保市台糖地9.8公頃開辦太保分校，當時近千名學生，受少子化衝擊，分校無學生閒置。