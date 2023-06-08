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代理師暑假到校違法？ 校長喊告

聯合報／ 記者鄭惠仁趙宥寧／連線報導
今年暑假代理老師是否到校上班引爭議。示意圖。本報資料照片
今年暑假代理老師是否到校上班引爭議。示意圖。本報資料照片

許多縣市提前實施國中小代理教師聘期延長為一年，因給薪等需要，學校陸續通知代理教師暑假要到校上課，引起反彈，要求比照正式教師寒暑假不用到校上班，全國代理暨代課教師產業工會則在社群點名學校、校長違法，台南有校長認為遭霸凌，要提告妨害名譽及加重誹謗，校長協會也發聲明譴責工會，市府教育局也表態力挺。

台南市中小學校長協會發聲明表示，代理教師聘任辦法修正至今尚未通過，既無法源依據，學校、校長何來違法？且公布校長全名還指「違法校長 」在網路公審，帶頭網路霸凌，如何為人師，為學生表率。

台南市中小學校長協會表示，此行為已涉及加重誹謗與妨害名譽，要求撤文及澄清以正視聽。

另有校長說，多數代理教師都很配合，因教育部的規定還沒出來，暑假願到校幫忙。也有校長說，有跟代理老師溝通，若無法到校也不勉強，老師們大都能接受，無須對立。

台南市教育局長鄭新輝說，代理教師是核實給薪，若不到學校卻給薪，會有爭議，教育界要實事求是，爭取權益也要講道理，這種抹黑、扭曲資訊傷害學校、校長的行為，應要檢討。

代理暨代課教師產業工會則強調，台南市地方法規明定「代理教師出勤比照正式教師寒暑假不用到校也沒有慰勞假」，台南市未依自治規定，錯誤引導多間學校違法，甚至要求代理教師簽署延聘同意書，強迫暑假到校，是公開資訊且可受公評，公告學校名單是善意提醒。

代理教師 台南 網路霸凌

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