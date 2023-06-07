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大專院校學術研究加給調漲15% 教團籲：私校比照辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院為強化延攬、留任教研人員提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。圖／聯合報系資料照片
行政院為強化延攬、留任教研人員提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。圖／聯合報系資料照片

行政院日前拍板軍公教人員2024年度調薪4%，且為提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給均調整15%。經試算，若公立大學正教授本俸和研究加給調升後，約可加一成薪。高教工會今天（6/7）則表示，教育部應比照《教師待遇條例》第17條的規範，讓私立學校教師學術研究加給準用公立學校，而非讓私立大專校院自行決定。

高教工會強調，在《教師待遇條例》制定的過程中，正是考量到教師待遇攸關人民受教權與國家重大公共利益，才會在第17條條文文字中，特別明文規範私立學校教師相關薪給，皆應準用公立學校教師標準；換言之，依法國家應確保公校與私校教師待遇齊一。

高教工會表示，當政府調整公校教師待遇的同時，依法就應該同步確保私校教師的待遇獲得同等幅度調整，因此，本次行政院所公布的大專院校學術研究加給增加15％，依法私立大專院校的教師們不應有差別待遇，也應於明年度起同步調整。

高教工會認為，教育部若持續放任私立大專院校教師待遇違法與公立大專院校教師脫勾，日後必然將導致公私立大學教師在待遇上的差距不斷擴大，更將嚴重影響人民的受教權與私立大專院校發展。

高教工會主張，私立大專院校教師學術研究加給調漲所需的經費，應由教育部直接增加、提高各私立大專院校的補助所支應。

若教育部持續漠視《教師待遇條例》精神與規範，高教工會指，近日將擴大發起「公私立大專院校教師薪資齊一」連署，呼籲全台灣不分公私立大專院校的教師一起加入連署行動，共同向教育部施壓。

高教 教育部

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