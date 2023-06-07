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代理教師暑假上班爭議愈演愈烈！校長：傷了和氣就不好

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年暑假代理老師是否到校上班引爭議，校長希望不要傷和氣。圖／擷取全國代理暨代課教師產業工會社群畫面
今年暑假代理老師是否到校上班引爭議，校長希望不要傷和氣。圖／擷取全國代理暨代課教師產業工會社群畫面

全國代理暨代課教師產業工會為代理老師爭權益，今天在網路社群針對學校「要求代理教師寒暑假到校上班」，將協助代理教師向學校及校長提起訴願，且不排除後續行政訴訟，直至憲法法庭申請釋憲。有台南校長遺憾地表示，希望不要因爭議而傷和氣。

全國代理暨代課教師產業工會並在臉書表示，如若教育部強行通過代理教師聘任辦法修正草案16條之2，也將遞交資料至監察院，取消代理教師寒暑假事涉違反國際人權公約，向國家人權委員會申請調查。若學校或人民團體有任何涉不當勞動行為，如「不利益待遇」、「支配介入」、「違反誠信協商」等行為，也將送交相關單位裁決。並聲明「絕不妥協任何不合理的立法」。

台南教育產業工會理事長陳葦芸表示，由於代理教師聘用辦法還在修訂中，目前就依現有規定執行，但也希望教育局動作不要太快，有緩衝空間。

有校長說，教育部是規定今年8月1日起代理教師聘期1年，有些縣市為了照顧代理教師權益，率先實施，沒想到衍伸出這樣的問題，但實際上，絕大多數代理教師都很配合，因為教育部的規定還沒出來，暑假期間願到校幫忙，包括安親班、營隊及返校班級的課程、點名等協助。有校長說，有跟代理老師說，若有事而法來校，會從寬，老師們也都能接受，而不是硬要對立。

也有校長說，已向代理教師爭取到聘期1年的權益，有此一事件來看，接著是爭取同工同酬，若沒有好好處理，可能演變成正式老師寒暑假也要到校。但代課老師這麼多的癥結問題是老師兼行政人員，因上課僅2小時，就要請代課老師，像美國及歐洲國家，行政人員是專職，需要代理老師的人數就少。

也有校長認為，為了今年暑假代理老師是否到校上班問題，演變成校長依規定執行卻被說成違法，實在太過離譜，實際上老師是「月頭」領薪水，現在期末，7月也要來到，學校都會提早調查，詢問代理教師是否要繼續受聘，以及告知若受聘，暑假要到學校上班。

代理教師 教育部 人權

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