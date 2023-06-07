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獨／被指違法要代理教師暑假上班 台南這群校長遭網路公審喊告

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國代理暨代課教師產業工會在網路社群指學校要求代理教師暑假到校上班違法。圖／下載畫面
全國代理暨代課教師產業工會在網路社群指學校要求代理教師暑假到校上班違法。圖／下載畫面

今年8月1日起，國中小代理教師聘期延長為1年，各縣市都提前從暑假開始，許多學校陸續通知代理教師暑假要到校，引起反彈，要求比照正式老師，寒暑假不用到校上課，代理暨代課教師產業工會社群貼出這些學校及校長姓名，並指違法。台南的校長認為遭網路霸凌喊告，要告該公會妨害名譽及加重誹謗。

代理暨代課教師產業工會社群今天貼文說，將協助代理教師向學校及校長提起訴願，也不排除後續行政訴訟，直至憲法法庭申請釋憲。台南市中小學校長協會也發聲明「代理教師聘任辦法修正至今尚未通過」，目前仍屬草案階段，既無法源依據，學校校長何來違法，要求撤文及澄清。

台南市中小學校長協會表示，全國校長協會今與教育部聯繫，教育部表示，代理教師延長聘期是從112學年度開始。但為了照顧代理教師，各縣市提前從111學年度的暑假起算，也因此，今年的暑假剛好在不同學年度的交接點，才會出現此狀況。111學年度（7/1-7/31）依各縣市政府教育局處相關規定辦理，112學年度（8/1-8/29）依教育部將公告的代理教師聘用辦法（正彙整意見修法中）

之前絕大多數縣市的代理教師聘期多為10個多月，僅有少數是11月或1年，為了照顧代理教師權益，教育部從下學年度今年8月1日起，代理教師聘期延長為1年，各縣市也釋善意，提前從今年暑假實施，聘期延長到7月31日，不過，也引發代理教師今年暑假是否到校上班的爭議。

代理教師要求比照正式老師，但正式老師是公保，代理老師是勞保，規定不同，因此教育部正修訂代理教師聘用辦法，而這段過度期間，許多縣市都要求代理老師到校上班。有部分代理教師最近向工會投訴，代理暨代課教師產業工會社群從6月5日起陸續貼出學校、校長名單，並指違法，認為代理教師聘任辦法修正尚未通過，無任何法源依據可要求代理教師寒暑假到校上班。由於學校是依照教育局規定通知代理老師，引起校長不滿，已有校長喊告。

台南市中小學校長協會也在群組聲明，該工會在網路社團以「 111 學年度 違法要求 代理教師寒暑 假到校上班學校校長名單」為標題，公布校長全名，並以「 違法校長 」在網路公審， 身為教師帶頭網路霸凌，如何為人師，為學生表率率。此行為已涉及加重毀謗與妨礙名譽，要求該工立即撤文及另發澄清文，以正視聽，及維護校長聲譽。

全國代理暨代課教師產業工會社群貼出學校及校長名單，指違法。圖／下載畫面
全國代理暨代課教師產業工會社群貼出學校及校長名單，指違法。圖／下載畫面
全國代理暨代課教師產業工會社群貼出學校及校長名單，指違法。圖／下載畫面
全國代理暨代課教師產業工會社群貼出學校及校長名單，指違法。圖／下載畫面

代理教師 教育部 台南

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