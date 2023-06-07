獨／被指違法要代理教師暑假上班 台南這群校長遭網路公審喊告
今年8月1日起，國中小代理教師聘期延長為1年，各縣市都提前從暑假開始，許多學校陸續通知代理教師暑假要到校，引起反彈，要求比照正式老師，寒暑假不用到校上課，代理暨代課教師產業工會社群貼出這些學校及校長姓名，並指違法。台南的校長認為遭網路霸凌喊告，要告該公會妨害名譽及加重誹謗。
代理暨代課教師產業工會社群今天貼文說，將協助代理教師向學校及校長提起訴願，也不排除後續行政訴訟，直至憲法法庭申請釋憲。台南市中小學校長協會也發聲明「代理教師聘任辦法修正至今尚未通過」，目前仍屬草案階段，既無法源依據，學校校長何來違法，要求撤文及澄清。
台南市中小學校長協會表示，全國校長協會今與教育部聯繫，教育部表示，代理教師延長聘期是從112學年度開始。但為了照顧代理教師，各縣市提前從111學年度的暑假起算，也因此，今年的暑假剛好在不同學年度的交接點，才會出現此狀況。111學年度（7/1-7/31）依各縣市政府教育局處相關規定辦理，112學年度（8/1-8/29）依教育部將公告的代理教師聘用辦法（正彙整意見修法中）
之前絕大多數縣市的代理教師聘期多為10個多月，僅有少數是11月或1年，為了照顧代理教師權益，教育部從下學年度今年8月1日起，代理教師聘期延長為1年，各縣市也釋善意，提前從今年暑假實施，聘期延長到7月31日，不過，也引發代理教師今年暑假是否到校上班的爭議。
代理教師要求比照正式老師，但正式老師是公保，代理老師是勞保，規定不同，因此教育部正修訂代理教師聘用辦法，而這段過度期間，許多縣市都要求代理老師到校上班。有部分代理教師最近向工會投訴，代理暨代課教師產業工會社群從6月5日起陸續貼出學校、校長名單，並指違法，認為代理教師聘任辦法修正尚未通過，無任何法源依據可要求代理教師寒暑假到校上班。由於學校是依照教育局規定通知代理老師，引起校長不滿，已有校長喊告。
台南市中小學校長協會也在群組聲明，該工會在網路社團以「 111 學年度 違法要求 代理教師寒暑 假到校上班學校校長名單」為標題，公布校長全名，並以「 違法校長 」在網路公審， 身為教師帶頭網路霸凌，如何為人師，為學生表率率。此行為已涉及加重毀謗與妨礙名譽，要求該工立即撤文及另發澄清文，以正視聽，及維護校長聲譽。
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