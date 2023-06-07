高雄8年未辦特教甄試 影響受教權

高市特教生逾萬、人數逐年增加，議員昨指高雄市8年未辦理特殊教師甄試，資源班師生比高於教育部規範，聘用過多代課、代理老師，恐影響身障學生受教權，相當不合理。教育局長謝文斌說，過去超額未辦甄試，今年預計補42人，3年內會補足缺額。

議員李雨庭昨在議會總質詢指出，依據教育部規範，身障學生的師生比應為6至10人，林園國小資源班54人，卻是13.5名學生配1名老師，鄰近的台南、屏東幾乎每年都有辦甄試，唯獨高雄已8年未辦，人才外流無法返鄉。

「國中小學是學習黃金時期，有機會改變身障孩子的一生！」李雨庭強調，身障生逐年增加，在專業背景老師教導下，身障生潛力能被開發，不宜聘用過多代理代課老師。

謝文斌回應，過去數年特教老師超額需要消化，所以未辦甄試，今年已有公告，預計下個月辦初試，招收幼兒園5名、國小34名、國中3名特教老師，以3年時間補足差額。

教育局特教科說明，高雄高中以下身心障礙學生有1萬3606人，特教代理教師252人，型態分為集中式特教班、分散式資源班及巡迴輔導班，特教班師生比符合教育部規範，資源班師生比還有努力空間。

針對高雄8年未辦特教老師甄試，張姓特教老師感嘆，少子化生源減少，學校用代理老師因應，教育局不開職缺，擁有特教背景的師資無法將專業用在需要的孩子身上，對特教生不公平，教育單位應正視這問題。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，高雄市在特教老師員額方面確實有控管，因每年特教生人數變動比普通生大，難預估每一年特教生人數，學校招考老師後若遇到學生不足，會衍生成超額狀況。

李賢能說，今年確定會開缺招考，6月1日教育局已開過特教老師招考會議，招考人數等細節要等6月15日才會公布簡章。