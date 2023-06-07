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私校董座兼任教師 監院質疑

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

世新大學董事長兼行政管理系副教授周成虎爆出疑似不假出國，還命公務司機及工友處理家務，引發爭議。根據教育部調查，國內尚有中原大學、實踐大學、中山醫學大學、法鼓文理學院等校，也有董事長兼專任教師情況，遭監院質疑，此舉會讓董事會考核、管理出現扞格，要求改善。

對此，教育部表示，世新大學行政管理確有疏漏，將持續督導，另也將納入後續私校法研修討論；世新大學則無回應，但周成虎已於去年十二月一日請辭專任教師。本報亦致電世新董事會，並寄發電郵予周成虎，截稿前未獲回應。

監察院今年五月五日公布調查報告，指周成虎前年八月不假出國，一一○學年第一學期未到課指導，卻支領鐘點費，還命公務車司機及總務處工友赴美照顧校務顧問，替周的母親推輪椅到醫院看診，有公器私用之嫌，要求教育部糾正學校並限期改善。

監察院也指出，現行私校法已無規範專任教師不得兼任所屬學校法人董事長，卻讓董事會監督考核及學校管理出現扞格。

高教工會組織部主任林柏儀表示，周成虎雖是校內教師升任董事長，但也是在其母親任內被聘為專任教師，更該利益迴避；實踐大學前校長、靜宜大學監察人陳振貴則說，董事會為關心校務卻介入校務的案例層出不窮，有改善空間。

全國私校工會秘書長尤榮輝說，此弊端凸顯私校仍是人治而非法治老問題，建議教部修正私校法禁止專任教師兼任董事長，更應對未能落實人事、財務、營運，也未能確保營運品質的私校，扣減獎補助款，甚至命令停招。

世新大學 私校 教育部

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