徵聘教授「第四審」安插自己人 大學挨批

近年公私立大學新聘專任教授職缺愈來愈少，但部分系所徵聘教授卻傳出違背客觀公正標準，於進入系、院、校教評會三級三審審議前，就由學校高層操作「第○審」先過濾人選；或事後創造「第四審」由高層否決系所專業決定，只為安插自己人，高教工會昨開座談會，質疑類似做法違背專業導向原則，罔顧學生權益。

高教工會理事長周平指出，不少私立大專校院一級主管為官學兩棲的雙薪教授，欲安插親信入校好辦事，卻也形同橫柴入灶，違反學校聘請優秀教授的原則，以及提供學生知識的公益性。

過去嘉義大學部分系所新聘教師程序亦遭揭露有違客觀公正，揭弊教師反遭懲戒。嘉義大學外語系教授蘇復興表示，過去曾寄信給人事室，指系上高層片面更改系務會議通過審議標準亂象。

蘇復興談到，大學雖受憲法保障學術自由但非法外之地，不公的評選形同褻瀆年輕學者，自己的學生亦遭遇不公平的待遇，進而難過表示不再申請教職。

政大廣電系兼任教授郭力昕也指出，大學強調學術自由，但也濫用自由，成為難以監督的場域，部分學校一級主管非站在學生受教權思考，而是憑藉私心，欲以人事徵聘擴大裙帶關係。

周平認為，專任職缺已是窄門中的窄門，程序是否公正、客觀動見觀瞻，且既然是窄門，一定要聘用最適合系所專業的教師，才能維護學生受教權。