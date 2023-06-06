獨／世新校董不假出國、公器私用惹議 教部擬修法

世新大學董事長兼行政管理系副教授周成虎前年八月爆出疑似不假出國，還命公務司機及工友處理家務，引發爭議，遭監察院調查屬實，要求教育部確實督導。另據教育部查核報告，國內尚有中原大學、實踐大學、中山醫學大學、法鼓文理學院等校，也同樣有董事長兼專任教師情況，遭監院質疑，此舉會讓董事會考核、管理出現扞格，要求改善。

監察院去年初二度接獲檢舉，並於今年五月五日完成調查報告，內容指出，世新校董周成虎110年8月不假出國，110學年第一學期未到課指導，卻支領鐘點費，由於「董事長」非屬世新大學組織規程所定的行政職務，該校卻逕依校內規定減免周董事長授課鐘點，每周僅需授課二小時，教職員公差出國申請、出國工作報告及考核程序也不完備。

調查報告也提到，成女士是周成虎母親，曾任世新大學董事及董事長、世新大學校長，現兼任該校校務顧問委員會主委，世新卻派任劉姓公務車司機，配合成女士外出拜訪，參與相關活動時也派車支援接送，卻僅以電話通知劉姓司機，並未事前提出公務車借用單。另外，劉姓司機僅有上、下班時間簽到與簽退紀錄，並無外出的詳細出勤紀錄或日誌。

調查報告也說，校內總務處環安組羅姓工友，於110年間獲校長簽准，以公假伴隨周成虎家人赴美拜訪校友。該校社資中心江姓員工，也配合成女士赴美支援公務，出國公文也僅有出國日期，未有確切回國日，也未檢附行程規畫，返國後也未提交出國報告。調查也發現，周更派遣工友替周母推輪椅前往醫院看診，有公器私用之嫌。

監察院另在調查意見指出，現行私校法已無規範專任教師不得兼任所屬學校法人董事長，卻讓董事會監督考核及學校管理出現扞格。

高教工會組織部主任林柏儀表示，周成虎雖是校內教師升任董事長，但也是在其母親任內被聘為專任教師，更該利益迴避。但他也強調，公立大學由教職員經遴選出任校長，私立大學也未必不能由教師擔任董事長，但應落實利益迴避、客觀公正的評審。

實踐大學前校長、靜宜大學監察人陳振貴則說，董事會雖依法監督校長，但仍應尊重校長行政權，不干涉校務。因此，董事會對學校的監督方式，應採決議在先、事後監督，並以一般性為原則，不宜介入個案，避免影響校長裁決權，但過去董事會為關心校務卻介入校務的案例層出不窮，諸多私校仍有改善空間。

全國私校工會秘書長尤榮輝說，此弊端凸顯私校仍是人治而非法治的老問題，建議教育部修正私校法禁止專任教師兼任董事長，更應對未能落實人事、財務、營運等內控制度，也未能確保營運品質的私校，嚴格扣減獎補助款。

尤榮輝也說，私立學校雖為私人設立，但財源大多來自學生學費及政府補助，其營運仍應盡善良管理人注意義務，所有規章制度及行政措施，仍應以教育公益為唯一目的，不應配合董事會權勢力量，將學校當作私人提款機、公器私用，若學校不能自律，主管機關就應嚴懲，若情節嚴重且未見改善，甚至應剝奪其辦學權，命令停招。

教育部表示，世新大學行政管理確有疏漏，將持續督導；有關監察院提出的修法建議，將納入後續私校法研修討論。

世新大學對此無回應，本報亦致電世新董事會，並寄發電子郵件予周成虎，截稿前未獲回應。不過，周成虎已於去年12月1日請辭專任教師，但經本報查證，周成虎位在管理學院的辦公室門牌及系網資訊，直至今日下午才全部下架。