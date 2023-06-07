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學校午餐小雞腿 被爆冒名國產領獎金

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導
台中市政府教育局與衛生局稽查團膳業者。圖／教育局提供
台中市政府教育局與衛生局稽查團膳業者。圖／教育局提供

台中市一家學校午餐業者供應全市34校營養午餐，市議員陳文政踢爆，業者被檢舉涉嫌拿進口小雞腿冒名國產肉品，供應2萬多名學生食用，並領取三章一Q國產可溯源食材獎金數萬元；台中市教育局衛生局昨即前往稽查，業者無法證明產品具有國產可溯源標章，已要求學校依契約規定，採最重罰則終止契約，並將業者移送法辦。

議員陳文政接獲陳情，這家午餐供應業者供應34所國中小學，讓學生吃到疑似冒充國產肉品的棒棒腿。民眾曾向教育局反映並檢舉，但僅收回數萬元的國產可溯源食材獎金，未依規定停止供餐，質問為何讓業者持續提供2萬多名學生午餐？

陳文政批評教育局態度消極，混充肉品茲事體大，卻只能靠民眾檢舉才能發現，今天敢混充雞腿，明天就有可能混充低價、含瘦肉精的豬肉。他要求教育局應檢視抽檢流程是否有漏洞，強化食品安全管理；並質疑廠商背後有「靠山」，否則教局怎會高高舉起、輕輕放下？

市府教育局表示，獲報後立即與衛生局稽查午餐供應業者及上游廠商，現場暫無查到業者以進口肉品混充國產肉品的具體事證，要求業者提供雞肉進銷貨資料及國產可溯源食材證明，業者無法提出，教育局視為未提供國產可溯源標章，已要求學校依契約規定處置，記最重20點並終止契約，追回及取消業者食材獎勵金補助。

教育局表示，業者疑涉讓公務員登載不實之罪，也移送地檢署偵辦；衛生局食安處表示，食材本身雖屬從國內其他合法管道進貨，目前由教育局核對進貨肉品數量、品項，如有資料不實，將再依違反食安法，處3萬至300萬元罰鍰。市長盧秀燕答覆，市府特別重視食安，一定會加強努力把關。

教育局 衛生局

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