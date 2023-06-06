大學專任教授職用人唯親？ 教團揭「第4審」安插自己人

高教工會今天（6/6）召開記者會，指近年公私立大學新聘專任教授職缺愈來愈少，但學界面對「窄門」，近年部分系所徵聘教授卻違背客觀公正標準，尚未進入三級三審制度前，就由學校操作「第0審」或「第4審」於前端或末端過濾人選，或由學校高層否決系所專業決定，只為了安插自己人進入學系，違背聘任優質教師的原則，更罔顧學生受教權。

高教工會理事長周平指出，各大學徵聘教授時應秉持客觀公正標準評選，並提交系、院、校教評會「三級三審」審議，但近期屢傳出如校長自創「第0審」，尚未進入三級三審前先過濾人選；或於三級三審上再設立「第4審」，由高層直接否決系所專業決定，導致以非專業考量聘雇教職。

尤有甚者，周平談到，不少私立大專校院一級主管為官學兩棲的雙薪教授，欲安插一批親信入校好辦事，卻形同橫柴入灶，違反學校聘請優秀教授的原則、提供學生知識等公益性。

國立嘉義大學部分系所新聘教師程序亦遭揭露有違客觀公正，甚至揭弊教師反遭懲戒。嘉義大學外語系教授蘇復興出面指出，過去曾寄信給學校人事室，指系上高層片面更改系務會議通過的審議標準，未通過系務會議知情同意，最終卻由系務會議背書的亂象。

蘇復興說，嘉義大學是個案也是通案，自己的學生曾轉戰南北謀職，但一直受到不公平待遇，最後失望表示不再申請教職。大學雖受憲法保障學術自由但非法外之地，不少成員卻有法盲心態，對法令似懂非懂甚至全然無知；若應徵者質疑不公，學校多拋下一句要當事人循機制申訴、亦不說明理由，但不公正的評選對年輕學者而言形同褻瀆。

蘇復興指出，當年從美國學成歸來正好碰上高等教育起飛，也有心回饋教育，但如果再做一次選擇，「我會避免回來台灣。」

嘉義大學歷史系教授吳昆財則表示，大學內最敏感的議題莫過於聘用和升等。通常一級主管「上樑不正下樑歪」，若後續下面的人事發生問題，高層也不敢說話，高教不少制度頭頂生瘡，但教育部卻假裝沒看見。

政大廣電系兼任教授郭力昕也指出，很多學校一級主管並非站在學生受教權角度思考，而是單純利用私心、欲擴大裙帶關係，將權力慾望包裝於人事聘用。大學自治強調學術自由，但也導致自由遭濫用、成為難以監督的場域，內部操作又多無法檢驗，不少年輕博士只能敢怒不敢言。