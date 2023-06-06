台南爆國小導師涉性騷 議員：不是個案、要求全面調查

台南市議員李宗霖上午在議會質詢爆出台南校園有未浮上檯面的性騷案件，台南一女子長期在社會上遇到類似性騷擾，內心非常痛苦，她溯源最早是來自20多年前在國小受到導師性騷的痛苦回憶，教育局已展開調查。李宗霖要求市府必須對校園性別事件建立專業調查小組，落實完整的普查流程。

李宗霖說，近期接獲校園性騷擾陳情，陳情人指當年導師數度將她單獨帶入小房間，要求她像騎馬一樣坐在他身上，並為檢查是否發育遲緩而要她躺著將手、腳舉起讓導師觀察。陳情人致電教育局陳述此事，開啟校園性別事件調查。但陳情人至事發國小接受訪談時，卻遭遇一連串非常不尊重陳情者的極不專業對待。

陳情人指出，訪談地點泡茶間飽受干擾的開放空間，人來人往甚至數度過於吵雜而被迫中斷訪談。調查者不願提供自己姓名，讓陳情人處於敵暗我明的狀態，調查者更要求陳情人先簽訂保密書，否則不進行訪談，訪談內容的修改和確認，還要求陳情人數度回到學校這個讓她不願再想起的加害環境中。

且該案最後被調查小組判定不受理，陳情人申復時才發現，校方在受理調查時也對當年導師的班上其他同學進行普查，普查出有另一類似受害人。校方未按照規定在啟動普查時通知陳情人，調查小組判定兩份非常類似的陳述為無關事件，而普查範圍也十分有限，僅限該導師該班，並未擴及該屆甚至上下屆。

李宗霖批，性騷受害者處於弱勢，制度就是撐起堅固的網，要保障弱勢者在整個調查中受到公平對待。在整個流程中，調查小組已違反制度要保護受害者的精神，也違反教育部2013年11月7號函釋「受害當事人不應被迫簽保密書」。

李宗霖質疑，調查小組對教育部函釋不清楚、事件判斷的結果前後不一，可以合理懷疑聘任之小組成員的專業性不足，導致過程中漏洞百出。 他邀請市長簽署承諾書，承諾未來校園性別事件要有「專業的調查小組」並「落實完整的普查流程」。

李宗霖要求教育局應建立明確的SOP，列入研習和培訓，讓行政承辦人員和調查小組清楚知悉，未來申復審議小組和重啟調查小組應找受過中央高階培訓的人才庫。此事件應重新全面普查該師所任教過的其他屆學生、包含畢業生，以找出潛在受害人，並且杜絕如此荒唐的調查過程再度發生。

教育局長鄭新輝表示，針對議員指出問題包括訪談的地方避免被干擾，訪談程序調查員要適當讓對方知道他是什麼身分，以及整個調查過程中應該在中性的情況下接受調查，因每次調查委員都不一樣，要求同仁訂定SOP；對於訪談地點沒有隱私還會被打斷，也都要求檢討改進，這是最基本的，這是應該的。