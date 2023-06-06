公教退撫新制7月上路 全教總憂通膨嚴峻、長壽風險

「112公教退撫新制」即將於今年7月1日施行，全教總今天表示，新制由原先的確定給付制（DB）改成確定提撥（DC），並設立個人帳戶，DC制雖無基金財務風險，卻會伴隨保障不足與長壽風險。然而，依112新制相關規定，僅選擇「保守型」者方享有最低收益保證，提醒政府應持續研議避免確定提撥制衍生通貨膨脹、長壽風險問題，保障新進公教人員權益。

全教總表示，在極力爭取遊說下，立法院於去年12月16日三讀修正通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》，明定退撫新制實施後，致退撫基金用罄年度提前之財務缺口，由政府依退撫基金財務精算結果，自今年7月1日起，分年編列預算撥款補助。政府依規定完成撥補後，並應依退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補現行退撫基金，以健全基金財務。

全教總理事長侯俊良表示，確定給付與確定提撥各有優缺點，依據銓敘部業於3月13日邀集財主機關研商，會議結論指出，採分年撥補方式，並分10年撥補，由銓敘部每年撥補194億元、教育部每年撥補123億元，自113年度預算撥補退撫基金。

侯俊良指出，依全教總整理各政府基金之經營績效，過去十年來，僅公保準備金之平均操作績效超過5%，各政府基金都有很大提升空間，期許各基金經營團隊積極提高績效，優化基金財務，保障公、私部門受僱者退休基本權益。

侯俊良強調，退休制度攸關全體公教人員權益，政府應致力確保基金財務健全，行政院主計總處應將基金撥補事宜列為明年度預算籌編優先事項。另，有關政府撥補之金額，應有明確精算依據，並落實公教衡平，建議縮短新制缺口撥補時間，新制缺口一旦撥補完成，即應無縫接軌啟動對舊制缺口撥補，以使基金永續。

全教總文宣部主任羅德水表示，政府不斷宣傳112新制不會有財務風險，但確定給付與提撥是互補的制度，後者確實如政府所言，沒有財務風險，但卻暗藏通貨膨漲、長壽風險保障不足的問題。

羅德水說，尤其確定提撥制退休金，就是個人專戶的錢領完就歸零，政府宣稱的五、六、七萬退休金，能領到幾歲仍是未知，帳戶用罄後的退休保障，將變成個人風險。

羅德水表示，政府應該未雨綢繆，並讓基金提高報酬率。他也建議初任公教人員，選擇參加5.25%的個人增額提撥，才能累積退休金金額，且該筆金額無須繳交所得稅，也能保障自己的退休生活。