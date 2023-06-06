快訊

緯創「昆山廠」傳關閉部分產線 全球產能一縮再縮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學學雜費調漲 僅4校申請

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

一一二學年度大專院校學雜費漲幅上限為百分之零點五三，昨截止申請後，僅中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等四校申請學雜費調漲，教育部後續將依專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理審議。

教育部今年四月發函公告，一一二學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅，漲幅上限為百分之零點五三。若以公立大學前年平均一年學雜費約五萬八七二八元計算，每名學生等於多繳三一一元，若有六千名學生，學校只增加一八六萬元收入，許多學校不想背負漲價罵名，選擇打退堂鼓，最終僅包含兩所國立大學在內的四所學校提出申請。

清大前校長賀陳弘指出，不合理的低學費正在謀殺台灣高教，可惜當前學雜費變成政治問題，政府回應都是「不是不能討論」，呼籲建立合理的學雜費定期調漲機制。

教育部 清大

延伸閱讀

112大學學雜費漲幅0.53% 中正、聯合等4校向教部申請

彰化明道大學確定要退場了 1300名學生將由教育部接手安排

台大暑假開辦數理預備3門課 準大一預修可拿1學分

「台加雙聯學制」領雙文憑 過半畢業生進世界前30名大學

相關新聞

獨／世新校董不假出國、公器私用惹議 教部擬修法

世新大學董事長兼行政管理系副教授周成虎前年八月爆出疑似不假出國，還命公務司機及工友處理家務，引發爭議，遭監察院調查屬實，...

財團接手私校 私校工會：憂學校成競標對象

環球科大、明道大學、大同技術學院等三所私校確定將退場，教育部估算，三校共有一一二○名學生需安置，另有二一二名大學教師、二...

大學學雜費調漲 僅4校申請

一一二學年度大專院校學雜費漲幅上限為百分之零點五三，昨截止申請後，僅中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等四校申請...

領了沒？1200元文化成年禮今上路 5小時近6萬青年領取

專屬18-21歲青年的1200元文化成年禮金(文化幣)今天正式上路，APP昨日開放下載，今天上午8:00開放註冊領取，並...

大學專任教授職用人唯親？ 教團揭「第4審」安插自己人

高教工會今天（6/6）召開記者會，指近年公私立大學新聘專任教授職缺愈來愈少，但學界面對「窄門」，近年部分系所徵聘教授卻違...

高市議員不滿特教老師8年未甄試 教育局：今年會開缺

高雄市議員關心特教學生教育問題，議員李雨庭指出，高雄市府8年未辦理特殊教師聯合甄試，如林園國小資源班13.5名學生配1名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦