大學學雜費調漲 僅4校申請

一一二學年度大專院校學雜費漲幅上限為百分之零點五三，昨截止申請後，僅中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等四校申請學雜費調漲，教育部後續將依專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理審議。

教育部今年四月發函公告，一一二學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅，漲幅上限為百分之零點五三。若以公立大學前年平均一年學雜費約五萬八七二八元計算，每名學生等於多繳三一一元，若有六千名學生，學校只增加一八六萬元收入，許多學校不想背負漲價罵名，選擇打退堂鼓，最終僅包含兩所國立大學在內的四所學校提出申請。

清大前校長賀陳弘指出，不合理的低學費正在謀殺台灣高教，可惜當前學雜費變成政治問題，政府回應都是「不是不能討論」，呼籲建立合理的學雜費定期調漲機制。