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財團接手私校 私校工會：憂學校成競標對象

聯合報／ 記者趙宥寧陳宛茜古和純陳雅玲林宛諭李宗祐／連線報導

環球科大、明道大學、大同技術學院等三所私校確定將退場，教育部估算，三校共有一一二○名學生需安置，另有二一二名大學教師、二一四名大學職員恐面臨失業危機；將停辦的學校則感到遺憾、無法接受，只能尊重決定，迎來學校的「告別式」。

環球科大校長沈健華表示，努力到最後一刻，希望再給學校一點時間，最終仍迎來學校的「告別式」，深感遺憾；他表示環球科大退場是雲林鄉親的損失，現階段就是安撫好學生，希望教育部能保障孩子及教職員的權益。

明道大學校長郭秋勳表示，將全力配合教育部的指示辦理，優先確保學生及教職員工權益。大同技術學院校方指出，對此結果無法接受，但尊重教育部決定，校方將與董事會討論未來處理方向，尋求解決方法。至於台鋼集團預計年底前再捐資一億元，高苑科大代理校長張宏宇表示，今會揭曉是否改名為台鋼科大。

退審會發言人柯今尉表示，三校共有一一二○名學生需安置，會找鄰近學校為主；至於退場私校校產處置方式，柯今尉表示，依據私校退場條例，退場學校剩餘財產只能歸屬中央機關、公立學校、退場基金或地方政府，預計明年七月底停辦後，才會處理。

全國私校工會則認為，財務惡化及欠薪已是私校退場的兩大關鍵，若政府持續不調整政策及制度，未來恐怕只有大財團有能力接手私校辦學，其公共性及公益性的維持將倍受挑戰。高教工會組織部主任林柏儀認為，目前列專輔的學校只能等待企業挹注資金，學校淪為財團「競標」對象，他建議政府提早進場，提供資源與監督機制。

教育部 大同技術學院 告別式

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