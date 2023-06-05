112大學學雜費漲幅0.53% 中正、聯合等4校向教部申請

教育部四月公告112學年度大專院校學雜費漲幅上限0.53%，以前年公立大學平均一年學雜費約5萬8728元計算，每名學生等於多繳311元，讓不少學校「心如止水」。今天是各校申請截止日，教育部表示，截至目前為止，計有中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等4校提出，後續將依專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理審議。

教育部今年4月發函公告112學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅，經公式核算後為0.53%，最遲於6月5日下午5時前報至教育部，若以今年漲幅設算，以前年公立大學平均一年學雜費約5萬8728元計算，每名學生等於多繳311元，有6000名學生，學校只增加186萬元收入，不想背負漲價罵名，多數學校選擇打退堂鼓，導致學雜費連年凍漲。

教育部表示，截至目前為止計有中正、聯合、南亞技術學院及南開科大等4校提出，後續將依專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理審議。

清大前校長賀陳弘日前指出，政府補助和學雜費如同支撐高等教育的兩條腿，目前卻顯得蒼白瘦弱。不合理的低學費正在謀殺台灣高教，可惜當前學雜費變成政治問題，政府回應都是「不是不能討論」，呼籲應建立合理的學雜費定期調漲機制。

前實踐大學校長陳振貴表示，當年中原大學、世新大學、實踐大學對教育部提起訴訟，是希望能一次解決教育部鬆綁學雜費，但教育部的立場，只界定三校勝訴107學年的學雜費調整案，三校是個案而非通案。尤其，學雜費調漲早已成為政治問題，而非單純的大學議題，還尚待各大學繼續努力爭取，也有待教育部宏觀思考與鬆綁政策。