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彰化明道大學確定要退場了 1300名學生將由教育部接手安排
教育部今天下午召開私校退場審議會，結果出爐，彰化縣明道大學因改善屆期、資金未到位，確定得停招退場，目前校方還積欠是150多位教職員工約3900多萬元薪資，明道大學校長郭秋勳表示，明道大學後續將全力配合教育部的指示辦理，優先確保學生及教職員工的權益，善盡應有的社會責任。
明道大學依法須在112年度停招、改組董事會，並在113年7月31日停辦，確定退場，明道大學目前還有約1300名學生，其中境外生有150多位，停招後，原有學生將由教育部安排由其他學校接手，而校方目前積欠教職員2到5月共4個月薪資，也會由教育部「退場基金」支付。
明道大學傍晚發出的退場聲明如下:
明道大學傳承創辦人汪廣平老校長辦學理念，創校迄今23年載，秉持大學社會責任，在人文品德教育、中華文化與書法傳承、智慧農業、綠能減碳等方面，用心在地經意，國際化成果斐然。很遺悈，在第7屆董事會和全體教職員工的努力下，還是未能順利解除教育部專輔停招的命運。
非常感謝與心疼每一位還在教學和工作崗位上繼續努力付出的教職員工，與正努力學習的學生們，都能共體時艱，體恤大環境困難，用心維持教學與校務運作無處，甚至在最艱難的時刻，仍然同心同德努力取得了「系所評鑑全數通過」之優質成績；更感謝一路以來支持明道大學的家長、校友和各方賢能，謝謝您們對明道大學的支持和愛護。
明道大學校長郭秋勳表示，明道大學後續將全力配合教育部的指示辦理，優先確保學生及教職員工的權益，善盡應有的社會責任。
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