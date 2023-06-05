彰化明道大學確定要退場了 1300名學生將由教育部接手安排

教育部今天下午召開私校退場審議會，結果出爐，彰化縣明道大學因改善屆期、資金未到位，確定得停招退場，目前校方還積欠是150多位教職員工約3900多萬元薪資，明道大學校長郭秋勳表示，明道大學後續將全力配合教育部的指示辦理，優先確保學生及教職員工的權益，善盡應有的社會責任。

明道大學依法須在112年度停招、改組董事會，並在113年7月31日停辦，確定退場，明道大學目前還有約1300名學生，其中境外生有150多位，停招後，原有學生將由教育部安排由其他學校接手，而校方目前積欠教職員2到5月共4個月薪資，也會由教育部「退場基金」支付。

明道大學傍晚發出的退場聲明如下: