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走入歷史！環球科大今確定將退場 2千名在學生未來去向成焦點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。記者陳雅玲／攝影

環球科技大學因財務缺口被列為專案輔導學校，但2.3億元缺口未在期限內補足，教育部今天召開退場審議會，確定環球科大將退場，環球科大校長沈健華對此結果表示遺憾，環球科大的退場是雲林鄉親的損失，未來2千名在學生將何去何從，希望教育部能妥善安排。

環球科技大學因為財務惡化，去年9月依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止，但截至當天，財務缺口2.3億元仍未補足。

教育部今天召開退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定環球科大改善期間屆滿未能改善，經審議會審議，環球科大從112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

沈健華說，今天會議中他向審議委員報告，學校努力到最後一刻，有找到有意投資的團體，只是在期限內來不及談妥合作細節，希望教育部可以再給學校一點時間，沒想到最後迎來的是學校的告別式。

環球科大等不到機會，他深感遺憾，認為這是雲林縣鄉親的損失，因為校內多數學生都是雲林縣在地就學的孩子，教育的目的不是要讓孩子都能有機會且能在地就學嗎？現在這些孩子要往那裡去？

環球科大32年前由雲林縣前縣長許文志創辦，創校初期約有800名學生，學生人數曾一度高達9000名、教職員工約300名，目前在學學生人數仍有2千餘人，包含120名身心障礙學生及109名外籍生，現有教職員約180人。

面對環球科大將退場清算，沈健華說，現階段最重要的事情就是把學生安撫好，希望教育部能保障孩子及教職員的權益，做最好的安排。

環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。圖／環球科技大學提供
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，教育部審議後通過環球科技大學退場。圖／環球科技大學提供

教育部 雲林 環球科大

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