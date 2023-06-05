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專輔學校兩樣情！高苑科大獲2.8億解列 「3所私校」確定退場

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高苑科大解除專輔 是否改名台鋼科大明揭曉

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高苑科大獲得台鋼盟捐資2.8億元，已順利清償教職員工11個月薪資，預計年底將再有1億捐資入帳。記者古和純／攝影
高苑科大獲得台鋼盟捐資2.8億元，已順利清償教職員工11個月薪資，預計年底將再有1億捐資入帳。記者古和純／攝影

高苑科大去年遭教育部列入專案輔導學校，限期5月底前須改善財務狀況，獲台鋼集團捐資2.8億元後，今天在教育部私立高級中等以上學校退場審議會上，校方提出簡報說明改善計畫後，委員舉手投票通過解除高苑科大專輔限制。

高苑科大代理校長張宏宇指出，台鋼盟已付清校方積欠所有教職員11個月來的薪水，預計年底前將再捐資1億元，之後將按整體規畫需求挹注資金，董事會將改組分兩次全面改選，至於是否改名台鋼科大，明天集團就會揭曉。

張宏宇指出，雖台鋼盟挹注2.8億元資金並償還積欠員工薪資，受少子化暴風式影響，學校內部需系所整併，包含人事調整都是不爭的事實，台鋼盟針對有意退休的教職員，提供優退方案外，也提出將校內人才媒合至集團內部二春就業的可能性，細部規畫尚未定案，仍有待溝通討論。

高苑科大 教育部

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