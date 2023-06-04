USR計畫落馬團隊只能「自宮」 審查未過也沒給理由惹議...教部允檢討

大學社會責任實踐計畫（USR）邁入第三期，計畫名單上月公告，幾家歡樂幾家愁，有計畫落馬的大學教授質疑，計畫未過也沒給理由，團隊只能不斷「自宮」，更攸關助理生計，以及與場域夥伴的關係，經校方主動發函，卻獲得審查單位「複製貼上」的草率回應，質疑書審階段就已決定計畫生死，引起學界譁然；也有大學教授坦言，USR非傳統學術審查，懂大學社會責任的幾乎都是計畫主持人，為避嫌卻一刀切，審查機制猶如一道「死結」。

USR計畫是高教深耕下的競爭型補助計畫，第三期共有127校提出申請，經書審、簡報審，部分計畫需透過實地訪察等審查程序，最終共51所大學、50所技專校院脫穎而出，總額將補助9億7678萬元，實施期程自今年1月1日起至明年12月31日止。不過今年疑因預算卡關，審查期程一拖再拖，為讓計畫能運作，推動中心依前期計畫按比例核定金額先撥款三個月，第三期名單則延長到今年四月才對外公告。

中正大學傳播系教授管中祥主持的USR計畫連二期獲教育部補助，今年欲轉型深耕型計畫卻落馬，原以為教育部會寄發未獲通過的公文，並載明未過理由，好讓各計畫知道還有哪裡可以做得更好，卻遲遲等不到。

他說，計畫通過與否除了攸關推動社會責任的延續性，也攸關助理生計、場域關係，USR的計畫的確和一般科技部及教育部計畫不一樣，非常重視在地紮根與連結，如果沒有提供足夠的時間及資源讓計畫退場，讓大家好好說再見或討論如何繼續，就怕在地民眾會認為「反正你們學術機構就是來找我們作功課的，就是來找我們作核銷的，不是真正關心地方，一切都是作假的啦！」

管中祥也透過校方發函詢問教育部，未料發函二周後，卻獲得「複製貼上」的草率回應。根據教育部回覆的審查意見內容，可見「待改善及釐清事項」並沒有簡報審、實地訪查的意見，但通盤內容與「書審」時的意見幾乎完全相同，內容只是改一下語句，例如把「請說明」、「請補充說明」從後段換到前段。

管中祥質疑，此舉無疑是證明在書審階段就已決定生死，後續簡報審、實地訪查都只是「給面子」，尤其當時書審收到修正意見後，團隊也反饋20頁回覆意見，後續的簡報審、場域訪視也幾乎沒被問到，實在讓人無法理解。

此貼文一出，也引起學界討論。一位不具名計畫主持人則向本報提到，大學推動社會責任本是理所應當，不該藉競爭型計畫互搶補助款，但除了競爭指標，也應告知修正指標，尤其計畫須連結社區、四處拜託請益，計畫未過卻不告知理由，常讓大學教授裡外不是人，只能「無理由」的道歉，推動大學社會責任經常需耗費私人時間，身邊經常有人自嘲「推動者都是熱情的笨蛋」。

至於審查面，屏東大學社發系副教授邱毓斌則表示，USR非傳統學術審查，大學社會責任也沒有定於一尊的標準，但為了避嫌，只要有參與USR計畫的主持人，都不能擔任審查委員，反而把第一線實務工作者排除在外，審查機制猶如一道死結。另外，去年十二月就該公布結果，卻因預算延宕至今，全國幾百個計畫、上千位助理受影響，許多優秀學術人才都跑光。

另一位不具名大學教授則說，每個USR案子，約需五名委員審查，是非常龐大的工程，當排除大學實務工作者後，人選本來就不好找，甚至同位審委要審查同一所學校，但領域非常不同的計畫；也有教授舉例，曾遇過「不友善」的審委，劈頭便質疑計畫沒有價值，也曾有學校遭審委質疑「撈過界」，只因選定服務社區並非學校所在縣市，但中南部縣市狹長，學校位處縣市邊界，地理位置不該是定奪計畫好壞的標準。

針對審查委員，教育部表示，考量預算經費有限，USR計畫屬於競爭型的擇優補助，學校若未獲計畫補助，可透過高教深耕經費自行推動。另外，審查委員包括各領域專家學者、中央及地方政府機關代表、產業界人士及NPO、NGO代表，為求公平，第二期USR計畫或第三期USR徵件提案計畫主持人、共同主持人、協同主持人、團隊成員，或與該計畫有合作關係者應迴避。

另針對審查意見惹議，教育部表示，援例未提供未通過計畫審查意見，若學校希望索取未通過計畫審查意見，作為未來調整參據，仍可來函申請，但第四期計畫徵件，將重新評估針對申請計畫無論通過與否，皆提供審查意見。

至於挨批意見「草率」，教育部說，所有審查階段所動用審查委員計3440人次，學校反映最終審查意見與書面審查意見相似，是主審評估歷次審查意見後的綜整版本，涉及其專業判斷，非屬學校所陳草率回應之情形。