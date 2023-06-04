共聘試辦1年告終 代理師等不到缺

全民國防教育在高中階段必修二學分，導致國防師鐘點數有限，學校開缺意願低，為此，國教署去年開始試辦「高級中等學校全民國防教育專案合聘教師實施計畫」，鼓勵學校合聘，總計廿五校適用、聘用廿六師，不料國教署今年卻以鼓勵學校進用專任教師為由終止，這群專案教師若今年沒搶到國防專任教師門票，恐在七月底失業。

據了解，不少教師直到今年四、五月才得知計畫將終止，相當錯愕；另也有高中表示，多數學校根本沒騰出專任缺，下學年開學仍會招募代理、兼代課教師教授國防課。

專任教師每周至少要上十六節課，但高中國防必修常將學分擺在同一年級，並將二學分拆為上下學期，若一個年級沒有十六班，勢必無法滿足鐘點數。國教署為此推動專案合聘教師計畫，讓全國廿五所鄰近的中小型規模高中，透過外加名額，補助聘用國防代理教師。

不過合聘計畫僅試辦一年就終止。有高中行政人員便質疑，中小型學校鐘點不夠，根本開不了缺，衝擊非常大，且二校合聘又會占其中一校編制員額，除非國防師有其他專長，或接行政職減授鐘點，否則沒有學校願意承擔。

一位不具名教師表示，合聘缺本就不穩定，大家不會有太高期待，但規模小的學校本就不可能開出正式缺額，未來又受少子化衝擊、學校縮減班級，至今仍看不出教育部解方何在。另外，教育部仍持續發給在校生國防教師證，也曾遇過學弟妹將國防當第一專長，這制度豈不是在害人？