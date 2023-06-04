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教部推國防師學分班 學校開缺少

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
為了因應教官退出校園政策，教育部廣開國防教育學士後學分班，以培育國防教育師資。圖為示意圖。本報資料照片
為了因應教官退出校園政策，教育部廣開國防教育學士後學分班，以培育國防教育師資。圖為示意圖。本報資料照片

隨著教官陸續退出校園，國防教育由國防教師接手，教育部為此廣開國防教育學士後學分班，至今培訓五百名合格人才，不過隨著教官退出校園期程延宕，不少學校又因國防師鐘點數有限、開缺意願低，今年全國僅開不到廿名國防專任缺，讓先前花十多萬修學分班的教師怨嘆「只能繼續流浪」，國防師資不穩，也讓各校教學品質參差不齊。

立法院二○一三年做出附帶決議，若加上延役條款，理當今年讓教官全面退出校園，但國防部內調空間有限，教育部也認為強迫退伍不適當，因此採自然離退，另開設國防教育學士後學分班擴充國防師資。

根據教育部統計，截至一一一學年第一學期，全國僅卅一位國防專任教師，另有七十一位代理教師、七十一位兼代課教師、廿六位試辦專案合聘教師，軍訓教官仍有一二五五位。

儘管教育部二年前曾發下函釋，要求各校優先辦理國防師資甄聘，若仍師資不足，得由軍訓教官授課，但實際上，去年全國國防師資僅招十五人，今年也只有十八人。有高中行政人員分析，該函釋不具強制力，導致各校開缺意願低，若校內仍有待退教官，當然找教官授課。

一位不具名合格國防教師表示，身邊不少同學都是流浪教師，為求多一個機會上岸，因此來學分班花十多萬加修第二專長，但隨著軍訓教官再延退，高中三年又只必修二學分的國防教育，若要聘一名國防專任，一周至少要任課十六節，小校鐘點數根本不足，若不是學校缺生教組長，根本不會主動開缺。

也有高中教官發現，某些縣市大校明明有足夠班級數，卻不開國防專任缺，而是聘代理代課。

教育部表示，自一一○年至今，已三次函文提醒各縣市學校應循教師聘任程序辦理師資甄聘，若仍師資不足，才得由軍訓教官授課，並已二次函文，將全國合格國防師資聯絡資訊提供給各校運用，媒合各校招聘合格師資，各校得於所核定教師員額數內，依課程需求聘任教師。

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