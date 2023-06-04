師生若違性平、跟騷法 台大修法：不得任性平委員

台大近期族群、性別歧視爭議連連，台大校長陳文章昨承諾六月底成立專案小組，由校長擔任召集人，最快八月一日報告工作進度；另會中也修正校內「性別平等教育委員會設置辦法」，若職員、校外專家學者曾因違反性平三法或跟騷法等，將不得聘請為性平委員；若為學生觸法，則不得參加學生性平委員選舉。

台大昨舉辦校務會議，學生代表連袂提案，要求學校成立相關單位推動校內制度改革，陳文章則回應「絕對支持成立專案小組」。此外，台大性平會學生委員選舉近年屢出現爭議政見或經歷，本屆有候選人經歷揭示「被送過性平會」，去年則有候選人提出「一拳一個自助餐，制裁台女、終結噁男」均引起社會討論。

台大校務會議昨針對「性別平等教育委員會設置辦法」修正案進行討論，最後新增，若違反性別平等教育法、性別工作平等法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法或相關法規，調查屬實且情節重大，或違反刑法妨害性自主罪、妨害性隱私及不實影像罪等，無論師生都不能擔任性平委員；若已當選性平委員，則會立即喪失資格。

此外，學校性平委員被提名人經提校務會議同意前應簽署切結書，如發現違法情事，應自動放棄資格。