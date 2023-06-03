台南學子2447位全國競賽表現佳 表揚大會和市長擺拍秀創意

台南市政府為鼓勵參加國際、全國競賽得獎的優秀學子，今天在新營民治市政中心舉行表揚大會，共有2447位學子受邀參與，台南市長黃偉哲親自出席頒獎典禮，並贈書替大家加油打氣，鼓勵學子們多方面培養技能，學習知識以實現夢想，得獎學子與市長拍照也是花招盡出。

台南市教育局統計，表揚的2447名學生中，高中職有378人、國中有902人、高中職有378人、參賽並得獎的項目涵蓋語文、美術、舞蹈、戲戲、音樂、數理、科學、體育等多種領域。

其中新營區在地的南光高中就有68位，包括吳以氻等38人勇奪澳洲EQI全球高中挑戰賽冠軍、林沅霆等3人獲小論文寫作比賽特優、洪筱衿等9人獲全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽特優，洪劭岳等21人在台灣國際蘭展競賽中獲得全國第二名，其中吳念宇、張惟淇在中等學校閱讀心得寫作比賽、澳洲EQI全球高中挑戰賽拿到雙料獎項，十分優秀。

市長黃偉哲挑選「天空下起帽子雨：三個結尾的故事」與「故事許願機：你許一個願，我用一個真實人生故事回答你」兩本書籍做為國小生及國高中生賀禮，勉勵同學以閱讀累積知識，勤於學習培養更多技能。