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小英之友會也爆性騷！府資政被指為加害人 總統府回應

台南學子2447位全國競賽表現佳 表揚大會和市長擺拍秀創意

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
新營區在地的南光高中有68人獲獎，成績不錯。圖／南市府提供
新營區在地的南光高中有68人獲獎，成績不錯。圖／南市府提供

台南市政府為鼓勵參加國際、全國競賽得獎的優秀學子，今天在新營民治市政中心舉行表揚大會，共有2447位學子受邀參與，台南市長黃偉哲親自出席頒獎典禮，並贈書替大家加油打氣，鼓勵學子們多方面培養技能，學習知識以實現夢想，得獎學子與市長拍照也是花招盡出。

台南市教育局統計，表揚的2447名學生中，高中職有378人、國中有902人、高中職有378人、參賽並得獎的項目涵蓋語文、美術、舞蹈、戲戲、音樂、數理、科學、體育等多種領域。

其中新營區在地的南光高中就有68位，包括吳以氻等38人勇奪澳洲EQI全球高中挑戰賽冠軍、林沅霆等3人獲小論文寫作比賽特優、洪筱衿等9人獲全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽特優，洪劭岳等21人在台灣國際蘭展競賽中獲得全國第二名，其中吳念宇、張惟淇在中等學校閱讀心得寫作比賽、澳洲EQI全球高中挑戰賽拿到雙料獎項，十分優秀。

市長黃偉哲挑選「天空下起帽子雨：三個結尾的故事」與「故事許願機：你許一個願，我用一個真實人生故事回答你」兩本書籍做為國小生及國高中生賀禮，勉勵同學以閱讀累積知識，勤於學習培養更多技能。

這次活動各得獎學校及學生也精心設計拍照隊形或特色道具，跳脫制式拍照模式，甚至搞怪演出，以彰顯獲獎團隊或個人的特色。

得獎團隊與市長黃偉哲合照，發揮創意，除了手拿牌還有道具跟隊形。圖／南市府提供
得獎團隊與市長黃偉哲合照，發揮創意，除了手拿牌還有道具跟隊形。圖／南市府提供
台南市鼓勵學子參加全國性、國際性賽事獲獎，舉辦表揚大會，得獎學子與市長黃偉哲合照。圖／南市府提供
台南市鼓勵學子參加全國性、國際性賽事獲獎，舉辦表揚大會，得獎學子與市長黃偉哲合照。圖／南市府提供

澳洲 黃偉哲

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