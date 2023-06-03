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校長大風吹…都想去小校 有些縣市甚至找不到人？

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

新北國中小校長遴選出爐 8人發放類邊疆

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市教育局日前進行國中、小校長2階段遴選結果出爐。圖／本報資料照片
新北市教育局日前進行國中、小校長2階段遴選結果出爐。圖／本報資料照片

新北市教育局日前進行國中、小校長二階段遴選結果出爐，新任校長將派駐北海岸、烏來等區，離板橋市中心最近的也在林口，教育界表示由於制度上資深校長可請調回市區離家較近，因此新任校長通常發放較偏遠地區。新北市教育局對此表示，校長遴選秉持公平公正性辦理，遴選合適校長維護校務運作。

新北市112學段國中、小校長遴選第二階段結果出爐，新任校長包括石碇區永定國小吳彥德、雙溪區上林國小陳彥宏、貢寮區貢寮國小楊小梅、平溪區平溪國小黃珮琇。國中新任校長則有林口區林口國中劉銘恩、瑞芳區瑞芳國中許憶雯、烏來區烏來國中小蔡依玲、平溪區平溪國中葉菁。

8所新任校長學校距離板橋市區最近的林口也須約1小時車程，其他皆在山區、郊區或北海岸，依國民教育法偏鄉學校校長可連三任、市區校長可連兩任，現任校長最後一任超過一半任期即可申請調職，不少資深校長因此申請調回市區離家較近，從而新任校長皆較高比例派任到較遠的地區。

而由於校長、教師派任皆為學年度制，上述8位候用校長目前仍在教育局內擔任輔導員，8月1日起派任學校就職。校長遴選業採 2 階段辦理，第一階段為現職校長遴選作業，第二階段為非現職校長遴選作業。

新北市教育局表示，遴選開缺學校皆需視當年度校長退休、任期狀況而定，且經查近年第二階段校長遴選開缺類型學校皆含一般及偏遠學校，非僅限於偏鄉學校。校長遴選秉持公平性及公正性的態度辦理校長遴選作業，遴選出合適之校長人選，以維各校校務運作順利。

校長遴選 平溪

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