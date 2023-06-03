吳舜文獎世新座談 聯合報分享專題心法

吳舜文新聞獎校園論壇昨於世新大學舉辦校園場，聯合報新聞部得獎人到場和學子分享專題製作心法，從發掘問題出發，透過實際採訪，發現統計數據無法呈現的樣態，進而發現社會防護網易疏忽的漏洞，彰顯新聞人的價值。

聯合報與世新大學新聞系舉辦「吳舜文新聞獎校園論壇，驅動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」，由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、聯合報副內容長王茂臻，以及第卅二屆吳舜文新聞獎文字類深度報導獎得主洪欣慈與學生座談。

王茂臻分享，猶記得當年坐在時任陸委會主委蔡英文面前，記者輪番提問、彼此攻防，也見證了蔡英文從尚未掌握權力再到執政巔峰，新聞記者可當面予當權者指教，就是媒體人的價值。

王茂臻也談到，盼和新一代媒體工作者交流，雖無法保證收入和科技業一樣可觀，但聯合報系近年努力嘗試轉型，保證永續經營。

洪欣慈也以專題「兒虐悲歌─搶救哭泣的孩子」為例分享製作心法。她表示，專題通常源自於疑問，從疑問出發確立方向，進而搜集數據、初訪，再依據平台特性擬定稿單、寫稿。

洪欣慈談到，實際採訪也會揭露數據無法呈現的面相，如精神虐待較肢體暴力是更難發現的暴力樣態，甚至常見於白領階級。對此，也開展出情緒勒索等議題，點出社工流動率高的困境，進而讓衛福部承諾改善、法務部願修法，促成正向改變。