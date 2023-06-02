獨／台灣首篇AI考試論文發表 ChatGPT挑戰國考來勢洶洶

ChatGPT從去年底竄紅風靡全球以來，讓不少學者都擔心將徹底改變教育，尤其國外已傳出ChatGPT 已可通過美國醫師與律師執照考試，未來是否考試意義不在成為話題，不過台北榮總新竹分院教學研究中心近期即發表台灣第一篇AI應考論文，用ChatGPT參與國家執照考試，結果顯示出乎意料。

由北榮新竹分院教學研究中心主任王瑛玫所著的「台灣藥師執照考試中ChatGPT的表現」原著論文結果顯示，目前GPT 3.5版本的人工智慧能力還不足以通過國內藥師執照考試，但成績已接近及格邊緣，表現已令人驚艷，但進一步研究卻發現GPT-4版本表現已勝過一般考生，未來的教育模式與考試形態恐將改變。

在論文研究中，作者採用今年2月考試院舉行的專門職業及技術人員高等考試藥師考試，共6個科目，第一階段的基礎藥學與第二階段的臨床藥學各3科，在國考資格中，通過二階段考試就可以取得藥師執照。

研究先以中文測試，ChatGPT只通過1科，但將考題翻譯為英文後測試，ChatGPT可通過3科，同時通過第二階段的考試，實力不容小覷。

依據王瑛玫研究分析，ChatGPT以中文作答時，第一階段與第二階段正確率是54.4%與53.8%，但以英文作答時，第一階段與第二階段正確率就提高到56.9%與67.6 %，結果顯示ChatGPT的英文答題能力大於中文，尤其在第二階段的臨床藥學科目，正確率可達7成以上，不過其中有些科目包含藥物化學式、藥物動力學公式，因為圖片檔，GPT 3.5版本仍無法辨識作答。

不過研究後續以GPT-4進行測試研究，發現答題正確率已經超過7成，人工智慧的考試成績竟大幅贏過多數考生的成績，王瑛玫即指出雖然目前ChatGPT仍無法通過國家執照考試，但透過深度學習不斷進步，未來將很快就會突破。

王瑛玫建議相關從業人員，尤其藥師養成教育應該隨人工智慧改變，醫事人員養成教育應該加強運用AI科技自我學習的能力，更重要的是培養與病人互動溝通的能力，成為有溫度的醫事人員，否則未來仍有可能被人工智慧取代。

目前該篇論文「台灣藥師執照考試中ChatGPT的表現」已正式發表於中華醫學雜誌（Journal of the Chinese Medical Association），並同步登錄於全球權威醫學論文資料庫PubMed中。