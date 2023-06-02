明道大學欠薪4個月教師賣房求生 自救會籲教育部介入

國內四所專案輔導大專校院改善期已於5月31日屆滿，本月初私校退場審議委員會將視學校改善狀況，拍板去留。專輔學校之一明道大學自救會今天赴教育部前陳情，指學校已經半年發薪異常，目前仍積欠四個月薪資，校內有教師付不出房貸、有人被迫搬家，希望教育部立即介入，保障教職員基本權益。

明道大學自救會今北上赴教育部陳情，自救會會長黃源河指出，明道大學去年11月起發薪異常，之後雖有三個月的遲來補發，但至今仍積欠2至5月的四個月薪資嚴重影響教職員的生計，有教師為此被迫賣房子、被迫搬家，即將妻離子散，但多數教職員仍擔心影響學生權益，抱持一絲希望持續等待。

黃源河說，近期亦有不少教職員離職，學校也想找人替補，但沒發薪水根本找不到人。教職人員無薪卻依然要「有心」盡力教學，在經濟困難下堅守崗位，實在非常無奈亦不公。

先前教育團體預估，四所專案輔導學校想要免除專輔、逃過停招機率渺茫，但依據私校退場條例，學校停招後重組董事會，即可申請退場基金墊付學校至退場前的營運開支、教職員工薪資，代表若學校現階段不發薪，停招後透過退場基金介入，教職員工才有望領到薪資。

黃源河表示，身為員工還是希望學校能永續經營，但學校若真的必須停招退場，「不滿但只能接受」，希望教育部立即介入解決欠薪問題，畢竟學校不發薪，背後影響100多個家庭。

黃源河也說，董事會過去屢屢放風聲，聲稱已有資金到位、即將發薪，但也多次失信。過去教職員工不想影響學校形象選擇隱忍，「但實在是沒飯吃了。」今天選擇站出來，除呼籲教育部立即介入保障員工權益、讓學生正常學習，也應立即解散董事會對其咎責，再讓臨時董事接管校務。

高教司科長賴冠瑋出面接受自救會陳情，他表示，教育部去年11月即發現學校欠薪，上個月再發文要求董事會於期限內籌措資金，並已依法三度開罰學校。