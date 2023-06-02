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北市幼兒園新學年招生逾9千位 6月5日至7日開放登記

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今公布112學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心的招生缺額9112名。本報系資料照／記者許正宏攝影
北市今公布112學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心的招生缺額9112名。本報系資料照／記者許正宏攝影

北市每年公幼招生，家長搶破頭，112學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心的招生缺額達9112名，採全面線上辦理，「登記、抽籤、報到」一站式服務，6月5日至7日開放登記，8日抽籤結果出爐並報到，13日再開放線上備取登記。教育局提醒家長，注意登記與報到時間，以免影響幼兒登記入園權益。

北市112學年度公立幼兒園共招收743班，3至5歲班601班、2歲專班142班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒，對外招生缺額共7104名，包含3至5歲班4873名、2歲專班2231名。

至於非營利幼兒園暨教保服務中心，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒，招生缺額2008名，其中3至5歲班922名、2歲專班1086名。

6月2日上午9點起，家長可至教育局網站或招生e點通網站（kid-online.tp.edu.tw）點選「查看各園缺額」，網站將即時揭示缺額、各園各身分別登記情形查詢；6月5日上午9點至7日中午12點開放招生e點通網站登記，8日9點30分抽籤完至9日下午4點前報到。

教育局表示，招生e點通網站提供「登記、抽籤、報到」一站式服務，家長免到幼兒園、免申辦證明文件、免填寫紙本表單，在該網站填寫個人資料即可驗證登記資格，輕鬆完成幼兒園登記；部分資格無法線上查驗，家長須在該網站上傳證明文件，經審核通過後完成幼兒園登記。正取生無須親到幼兒園，可直接在該網站報到。

教育局提醒家長密切注意登記與報到時間，如有上傳證明文件，務必依招生簡章表列應提供證明文件辦理，確認是否成功上傳，以免影響幼兒登記入園權益。

另外「線上備取登記」採線上登記、抽籤，招生e點通網站開放6月13日上午9點至14日下午4點登記，抽籤結果15日下午3點將公告在各園網站，教育局提醒家長屆時記得上網查看公告備取名單。

北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心112學年度招生缺額9112名，家長可於6月5日上午9點起線上登記。本報系資料照。
北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心112學年度招生缺額9112名，家長可於6月5日上午9點起線上登記。本報系資料照。

幼兒園 教育局 北市

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