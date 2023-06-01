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公立大學研究加給調升15% 國大會：待遇仍不及鄰國

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給均調整15%。經試算，若公立大學正教授本俸和研究加給調升後，領取最高薪點的正教授每月薪資約可多出1萬1715元。圖／本報資料照片
公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給均調整15%。經試算，若公立大學正教授本俸和研究加給調升後，領取最高薪點的正教授每月薪資約可多出1萬1715元。圖／本報資料照片

行政院今拍板軍公教人員2024年度調薪4%，且為提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給均調整15%。經試算，若公立大學正教授本俸和研究加給調升後，領取最高薪點的正教授每月薪資約可多出1萬1715元，相當於加一成薪，但國立大學校院協會今回應「樂見其成」，但台灣高教待遇仍僅有周邊國家三分之一，留才攬才難度仍高。

國內公立大專校院講師到正教授薪資均分為本俸和學術研究加給。以台灣師範大學教育人員薪資表為例，講師學術研究加給多為3萬3210元、助理教授4萬2080元、副教授4萬8080元，以及正教授最多6萬2300元。

本俸則因年資各異設有不同薪點，博士級助理教授多從330薪點起跳，隨年資增長升至正教授，最多可達770薪點、本俸5萬9250元。

若以正教授領取6萬2300元學術研究加給，以及770薪點為例，每月全薪為12萬1550元。若伴隨本次政院調薪機制，資深正教授每月多可加薪1萬1715元，相當於加一成薪。

國立大學校院協會指出，樂見政府著手改善大學教師待遇與攬才留才問題；不過，台灣高教待遇僅有周邊國家的三分之一到二分之一，調整後差距仍大，國際競爭力不足，留才攬才難度仍高，還需政府協助通盤改進。

而本次調薪僅嘉惠公立大學教師，龍華科大校長葛自祥表示，前一波軍公教調薪4%，校內董事會加碼幫教職員加薪5%，校內教師待遇均比照公立學校，本次是否跟進還要經董事會確認，但按照往例應會比照辦理。

但葛自祥也呼籲，學校辦學人事薪資成本提升，但學雜費一直未能調升。教育部已針對上一波調薪提出補助，本次仍希望私校調薪，但由教育部補助，讓私校經營更穩定。

薪資 軍公教 高教 教育部

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