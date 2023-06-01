軍公教拍板加薪4% 私中籲調漲學雜費免淪「調薪孤兒」

行政院核定明年1月1日起軍公教加薪4％，超過百萬名軍公教人員受惠，全國私立中學聯盟輪值主席、台中市私立僑泰高中校長温順德表示，樂見政府帶頭調薪，鼓勵民間企業為員工加薪，但也呼籲當局應調漲學雜費額度，讓私校教職員得以同步加薪，避免私校教職員淪為調薪孤兒。

温順德表示，公立學校經費全由政府埋單，私立學校則須自行籌措，近年因少子化的衝擊，全國生源快速遞減，班級人數大幅下降，私校辦學本已艱困，而「教師待遇條例」及「公教人員保險法」的實施，私校教師本俸逐年晉級，加以教職員保險費、超額年金、養老給付、死亡給付、養老年金、遺屬年金給付等負擔，人事費支出逐年增加，私校財務壓力益形加劇，若政府不調漲學雜費，私校教職員恐將淪為調薪的孤兒。

温順德也指出，103年推動高中職免學費政策，高中採定額補助，高職則全額補助，私立高職生每學期原補助2萬2800元；108年因軍公教調薪3％，調漲為2萬3484元；111年又調薪4％，再調為2萬4423元，但就現況而言，就算招生滿額學校，學費收入仍難支應人事開銷。

温順德以每班40人計算，每生每學期的成本，高達2萬9404元，政府補助遠遠不足。他也說，先前國教署曾委託高師大教授陳麗珠，針對私校收支進行通盤性的研究，也發現學雜費的收入，已難支應辦學需求，但當局卻無任何作為，明年還要調薪4％，不啻將私校推向懸崖。

温順德強調，私校雜費已連18年凍漲，讓各校入不敷出，儘管108年學費調3％、111年調4％，也只是配合軍公教調薪幅度，並非反映辦學成本，而且還是透過立法委員召開公聽會，向教育部極力爭取才得以調漲。

温順德認為，政府一面凍漲學雜費，一面又祭出退場條例，箝制私校的辦學空間，是極為不友善的做法，因此呼籲政府建立以財務結構為基礎的學費調整機制，並賦予私校適度自主化訂定收費標準，訂定以物價指數為計算基準的雜費調整制度，實際檢討各項代收代辦費的調整原則，讓私校有公平的競爭條件。