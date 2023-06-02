歐洲騎行跨越1萬公里的約定！臺北市私立復興實中壯遊體驗涵育領袖素養

有一種旅行，過程很辛苦，卻可以改變一生，那就是「壯遊」。台大EMBA以大漠戈壁挑戰賽聞名，歐洲年輕人會在高中畢業時跨出舒適圈、進行長途跋涉的旅程，作為一種成年儀式。現在，臺北私立復興實中也由校長親自帶隊，率領學生踏出台灣，前往荷蘭、比利時、法國，挑戰為期14天的「歐洲傳騎」，藉由一次壯遊滋養一輩子的養分，讓學生體驗世界之大、人生之美，涵育未來領導人素養。

臺北私立復興實中首屆「歐洲傳騎」將於6月中旬出發。 圖／臺北市私立復興實中提供

台灣第一個將歐洲騎行導入高中的學校

臺北私立復興實中開全台先例，率先將歐洲騎行導入高中，首屆「歐洲傳騎」將於6月中旬出發，由吳志弘校長率領74名9年級學生，預計飛行9442公里，騎行路線橫跨荷蘭、比利時及法國3個國家，共計710公里，其中包含20個大城小鎮、6個世界文化遺產，全體參加者「一起出發，一起到達」，實踐跨越1萬公里的約定。

臺北私立復興實中過去已有「環臺傳騎」的傳統，9年級學生在畢業前會騎單車台灣環島一圈，因此校內體育課已將騎單車納入課綱中。為了這趟歐洲壯遊，臺北市私立復興實中在正式騎行前，特地安排4次騎行訓練，幫助學生更精進騎行技巧。針對較不熟練的同學，學校也會另外安排，讓學生依據自己的能力適性騎行，不必急著趕上其他同學的速度，確保學生安全。

學校於行前安排4次騎行訓練，幫助學生更精進騎行技巧，挑戰歐洲騎行。 圖／臺北市私立復興實中提供

用雙眼、雙腳感受世界之美

歐洲騎行由9年級學生自由參加，這是一堂跨領域課程的整合，也是一場穿越時空的旅程。出發前，學生會在課堂上展開行前研究，認識歐洲地理、文化藝術、經濟發展，再實地走訪歐洲，騎行在荷蘭的鬱金香花田間，感受歐洲古鎮的迷人風景；駐足在比利時老城區，探索令人歎為觀止的文化遺產，到法國羅浮宮和蒙娜麗莎面對面，親眼目睹史上最偉大的作品，把課本裡的知識化為實際體驗，向外開啟視野，向內尋找心靈的感動地圖。未參加的學生，學校也會另外規劃課程留校上課，讓學生不錯過任何學習機會。

騎行旅途中，學生將輪流領騎，藉以培養領導力與被領導力。 圖／臺北市私立復興實中提供

義賣籌措旅費，開啟視野也培養勇氣

歐洲騎行所費不貲，臺北私立復興實中安排學生在校慶園遊會中，透過義賣籌募旅費，讓學生學習「要收穫必須先學會付出」。每班學生團隊合作，討論創新義賣方式，計算成本並練習推銷產品、與顧客溝通，透過團隊分工協作有效地達成目標，讓學生從中發現自己的價值和能力，也讓這趟旅行更有意義。吳志弘校長表示，「相信透過這樣的活動，可以幫助學生更認識世界，了解不同的文化和價值觀，也能讓學生建立自信、培養勇氣和逆境抵抗力。」

騎行旅途中，學生將輪流領騎，藉以培養領導力與被領導力，體驗「一個人可以騎得很快，一群人可以騎得很遠」，並透過旅途中的意志及身體磨練、風雨天候挑戰，淬鍊出更堅韌的心理素質，讓成長之路更加燦爛而茁壯。

「歐洲傳騎」誓師大會上，全體參加者宣讀誓詞，立下一萬公里的約定。 圖／臺北市私立復興實中提供

在行前誓師大會中，董事會監察人王育文致詞鼓勵學生於活動中發揮復興仁的火炬精神，隨時照顧同行的夥伴並利用此機會體驗不同的文化和民情，開拓自身視野。董事長李尹緒瑛勉勵同學以自信和意志力克服困難，相信在旅途中體會的一切會成為人生寶貴的禮物，並強調安全第一。

學生們也向老師和家長表達自己對於歐洲騎行的期望與決心，希望在騎行中收穫更多經驗和成長，更有力量去面對未來的挑戰。

臺北市私立復興實中「歐洲傳騎」誓師大會。 圖／臺北市私立復興實中提供

如同蘇格拉底所說:「世界上最快樂的事，莫過於為理想而奮鬥。」臺北私立復興實中首屆「歐洲傳騎」將於6月16日至6月29日舉行。吳志弘校長表示：「期盼學生在這趟壯遊中，體會到難以忘懷的感動，開拓前所未見的視野，也因此立定未來堅定不移的志向。」