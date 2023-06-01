嘉義科學園區實驗中學將招生「這身分」能優先入學

嘉科實驗中學明年8月將招生，採8成園區生、2成社區生比例招生，受到全台關注，教文委員會今視察憂心嘉科尚未完工，嘉科實中第1年招生數恐不足；嘉義科園區實驗中學籌備處主任林怡慧說，已與鄰近長庚醫院、故宮南院等簽約，可以園區生身分進入就讀。

立委蔡易餘、吳玉琴都說，嘉科園區尚未運作，嘉科實中就要開始招生，科學園區動工、招商同步，目前有4家廠商願意進駐，但仍需時間蓋廠房，若以園區內員工、外籍幹部為主要招生對象，前期招生應較困難。

林怡慧說明，預計明年8月首屆招生國小部、國中部、高中部新生各3班，雙語部2班，園區生8成、社區生2成，長庚醫院、故宮南院員工皆屬簽訂教育契約的園區生，若園區生未招滿會開放給社區生，希望第一年能夠滿招。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬說，嘉科實中去年1月獲行政院核定15.8億元，今年4月行政院同意由國科會提高預算，共編列22.9億元，提早設置雙語學校，園區子女優先入學，有助提升國外企業進駐意願，也期許帶動鄰近學校社群發展。

教育處副處長顏廷育說，據統計此地有3成學生外流，嘉科實中對周邊學校是「帶動效益」，會讓想到私校、外縣市的學生留下來；另，若未來排隊入學的社區生很多，會以抽籤決定，雙語有部分限制，以特定對象優先，可再討論是否讓社區生入學。

林怡慧說，第一期校舍預計2025年12月完工，第二期校舍預計2027年11月完工，因應明年8月將招生，國小、國中、雙語部借用長庚科大嘉義分部，高中借用嘉義大學新民校區，已完成兒童廁所、開設專屬接送大門，幼兒園待校舍完工再開辦。

嘉科實驗中學規畫，幼兒園2至3歲1班、3歲至國小前3班，國小每年級3班、每班28人，國中每年級3班、每班28人，高中每年級3班、每班30人，雙語部1至12年級各1班，全校共52班。