不只閩語認證難考、客語也一樣 師資難找學校陷兩難

教育部去年九月將本土語列為國中小必修，本土語師資成問題。新北市中平國中老師李曼麗說，去年高級認證才6人通過，質疑試題刁鑽影響報考意願，學校找不到正式老師，教支人員也無法管理班級，讓校方陷兩難。新北市客家語教師協會理事長吳英虹建議，老師可從音標著手，多參加研習、加強閱讀及練習考題。

李曼麗指出，現在本土語中高級認證非常難考，不只閩南語認證，客語也是如此，自己3月26日參加客語認證，考試不僅題目太偏、聽力長篇大論，且題目還發生爭議，但客委會為了「存題目」不僅沒公布正確答案，連題目也不公開。

李曼麗質疑，教育部將本土語列為必修，師資要求中高級認證才能授課，加上題目刁鑽、誘因少影響考試意願，學校根本找不到老師授課，就算有教支人員入校教本土語，無法帶班級也管不動國中生，讓校方陷入兩難。

吳英虹說，中高級認證確實比較難考，5月底剛放榜的認證考試，2229名考生只有285人通過中高級，去年高級認證僅6人通過，不過她認為認證還是有其功能，畢竟會說客語跟會閱讀、書寫客語，還是有一段距離，且現在年輕客語老師連詞彙量不多， 講、寫都有問題。

吳英虹建議，老師可以先從音標著手，善用教育部有客語字典，多參加研習、加強閱讀及練習考題，比如新北客家局就有辦認證班就能多參加，也可以參加協會，提供老師各方資源以通過認證。