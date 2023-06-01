快訊

1圖看新iPhone變大又長！iPhone 15到iPhone 17三年螢幕進化 這代最驚豔

今年首季旅宿房價齊漲 觀光旅館平均房價達4775元

不只閩語認證難考、客語也一樣 師資難找學校陷兩難

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市客家局開設客語初級、中級暨中高級認證加強班，四縣腔及海陸腔各一班。圖／新北客家局提供
新北市客家局開設客語初級、中級暨中高級認證加強班，四縣腔及海陸腔各一班。圖／新北客家局提供

教育部去年九月將本土語列為國中小必修，本土語師資成問題。新北市中平國中老師李曼麗說，去年高級認證才6人通過，質疑試題刁鑽影響報考意願，學校找不到正式老師，教支人員也無法管理班級，讓校方陷兩難。新北市客家語教師協會理事長吳英虹建議，老師可從音標著手，多參加研習、加強閱讀及練習考題。

李曼麗指出，現在本土語中高級認證非常難考，不只閩南語認證，客語也是如此，自己3月26日參加客語認證，考試不僅題目太偏、聽力長篇大論，且題目還發生爭議，但客委會為了「存題目」不僅沒公布正確答案，連題目也不公開。

李曼麗質疑，教育部將本土語列為必修，師資要求中高級認證才能授課，加上題目刁鑽、誘因少影響考試意願，學校根本找不到老師授課，就算有教支人員入校教本土語，無法帶班級也管不動國中生，讓校方陷入兩難。

吳英虹說，中高級認證確實比較難考，5月底剛放榜的認證考試，2229名考生只有285人通過中高級，去年高級認證僅6人通過，不過她認為認證還是有其功能，畢竟會說客語跟會閱讀、書寫客語，還是有一段距離，且現在年輕客語老師連詞彙量不多， 講、寫都有問題。

吳英虹建議，老師可以先從音標著手，善用教育部有客語字典，多參加研習、加強閱讀及練習考題，比如新北客家局就有辦認證班就能多參加，也可以參加協會，提供老師各方資源以通過認證。

新北客家局說，今年開辦24堂客語能力初級認證加強班，針對初級認證考試詞彙、口語測驗、聽力測驗等內容講解，今年特別提供線上授課，讓學員在辦公室或在家即可學習客語，參加認證考試。此外，為鼓勵民眾參加客語認證，通過初級抽出10名各得2000元禮券，中級抽出6名各得5000元禮券，中高級抽出2名各得1萬元禮券，以及高級1名得2萬元禮券。

新北客家局今年開辦24堂客語能力初級認證加強班，針對初級認證考試詞彙、口語測驗、聽力測驗等內容講解。圖／新北客家局提供
新北客家局今年開辦24堂客語能力初級認證加強班，針對初級認證考試詞彙、口語測驗、聽力測驗等內容講解。圖／新北客家局提供

客語

延伸閱讀

專輔學校退場5日定生死 環球科大努力「創造」第2奇蹟

客語能力認證放榜 520名教師通過表現亮眼

培育客語導覽員 楊梅區公所辦工作坊推廣「楊梅伯公岡」

無緣女婿變小老師 廖家儀揪張書偉飆客語

相關新聞

政院調薪4%教授加薪1成留人 學界：仍難敵業界銀彈挖人才

行政院今拍板軍公教人員2024年度調薪4%，且為強化延攬、留任教研人員提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教...

專輔學校退場5日定生死 環球科大努力「創造」第2奇蹟

環球科技大學遭教育部列為專案輔導學校，學校財務缺口達2.3億元，改善期限昨天已至，校方仍未等到資金挹注，有團體有意合作，...

高教教研人員學術加給調增15% 中小學基層轟差別待遇

行政院今天拍板軍公教人員2024年度軍公教調薪4%。另為強化延攬及留任教研人員之誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專院...

老師伸狼爪…嘉縣校園性侵頻傳 議員建議連坐懲罰

嘉義縣校園性平事件頻傳，議員今在質詢時提出，去年校園有性騷擾9件、性侵害4件，共13件，平均每個月都有1名學童受害，希望...

停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

「多語台灣，英語友善」行動聯盟今年四月在公共政策網路參與平台提案，應停止雙語政策，不到三天就宣告成案，並在5月28日連署...

不想畢業即失業 如何求職加分？新北市圖6月教策略

6月正值畢業季，社會新鮮人開始廣丟履歷，盼能順利接軌職場。新北市立圖書館因應畢業求職季推出一系列免費職涯活動，內容包括履...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦