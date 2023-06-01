國中會考竹竹苗採三級制掀議 民代喊竹市獨招、辦公投

國中教育會考甫落幕，新竹地區不少家長主張「竹竹苗」考區應將計分採取的三級制改為積分制，避免學生某科錯一題就與理想學校擦身而過。新竹市議員鄭美娟、曾資程近日也紛紛在議會質詢發聲，曾資程並建議若3縣市政府未達共識，要求新竹市會考採獨招，甚至建議辦理公投凝聚共識。

鄭美娟舉例，基北區會考計分採積分制（等級加標示），若某王同學拿5A也就是25分，李同學4A++1B++為32分，但竹竹苗區是三級制（先比等級再比標示），也就是說王同學5A可拿到30分，反觀李同學4A++1B++僅28分，一科落後排名就輸給5A。

「若沒拿到5A就無法到理想學校。」鄭美娟為這樣的孩子叫屈，因為採計三級制，會讓原本實力堅強的學生，因考某一科失常、多錯一題，就與理想的學校失之交臂，要求新竹市政府與新竹縣政府、苗栗縣政府研商調整，別讓孩子遭受不公平的處境。

曾資程今天也在議會反映此事，表示新竹縣家長已經為此在連署，建議將三級制改為積分制，因為4A++1B++學生與5A學生的表現都非常優秀，但是竹竹苗採三級制，先看A而不看B，導致學生只要某科多錯一題，就有可能從A掉到B++，落差很大。

「孩子的成長是不等人的。」曾資程說，希望市府能夠盡快與另二個縣市進行討論、尋求共識，將會考改為積分制，如果今年竹竹苗未達成共識，建議竹市採積分制獨召方向進行，他也算過新竹市公私立高中學生數1.7萬人，足夠竹市1.5萬名國中生就讀。

對此，竹市府教育處長童鳳嬌說，會考計分議題確實在竹苗區熱烈討論，將會在相關會議提出，但也認為採計三級制或積分制需要大數據考量，並表示「去年全新竹市有63%贊成會考計分三級制」，至於竹竹苗考區廣大，若新竹市採獨招牽涉複雜。