專輔學校退場5日定生死 環球科大努力「創造」第2奇蹟

環球科技大學遭教育部列為專案輔導學校，學校財務缺口達2.3億元，改善期限昨天已至，校方仍未等到資金挹注，有團體有意合作，但雙方也還在洽談細節中，校方公開向教育部喊話，希望能好好安置學生，教育部政務次長林明裕今天出席虎尾科技大學活動時說，6月5日將召開退審會，最終結果屆時出爐，一定會盡力給予協助。

環科大是否能繼續辦學，教育部給的最後期限昨天到期，按照規定，學校資金應在最後期限到位，才能解除專案輔導，但結果並未如預期順利，校方昨天接受媒體訪問時提到，如果真的沒有奇蹟，會接受結果並依規定退場，也盼教育部尊重全校師生權益。

環科大目前在學學生數2100人、教職員180人，主任秘書林泳瀠今天說明，校方有意願繼續經營辦學，目前仍持續和有意合作的團體洽談細節，在退場審議會召開前若有達到目標，校方會完備所有流程並向教育部說明，爭取任何可能的機會，希望成為專輔學校中「第2個奇蹟」。

林明裕說，退審會後，對於專輔學校的最終判斷結果將會出爐，若環科大需走向退場之路，教育部會比照過往案例，妥善安排有就學必要的學生繼續升學，另專業教師部分，他表示，教育部會盡力協助媒合至其他學校相關學術領域任教。