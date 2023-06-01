快訊

1條魚換1棟房！「世界冠軍紅龍魚」拍賣會售出 7位數天價曝光網全嚇傻

終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

台南科大極限廚師挑戰賽亮眼 1金8銀6銅2佳作2小金人獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南科大極限廚師挑戰賽獲1金8銀6銅2佳作2小金人，表現亮眼。記者周宗禎／攝影
台南科大極限廚師挑戰賽獲1金8銀6銅2佳作2小金人，表現亮眼。記者周宗禎／攝影

台南應用科大餐飲系專技副教授洪世國、專技助理教授蔡安鎭指導學生參加世界廚師聯合會認證2023極限廚師挑戰賽，以精湛廚藝自各國700多位選手脫穎而出，一舉奪下1金、2小金人獎及8銀6銅2佳作，「得獎率100％」，返校今發表成果，「全校師生與有榮焉」。

蔡安鎭還職業組贏得西式海鮮主菜組、鴨肉主菜組1銀1銅，學生王建登贏得西式牛肉主菜組1銀，也同時贏得青年組鴨肉主菜組1銅佳績。

青年組學生張芷萁贏得西式牛肉主菜組、海鮮主菜組1金1銀，吳哲愷贏得西式海鮮主菜組、亞洲米麵食挑戰組、鴨肉主菜組和義大利麵組2銀2銅，張育藤贏得西式牛肉主菜組、鴨肉主菜組2銀，黃宇謙贏得西式牛肉主菜組、海鮮主菜組1銅1佳作，洪偉晉贏得西式海鮮主菜組、鴨肉主菜組1銅1佳作，陳品樺贏得亞洲米麵食挑戰組1銀。

大一首次出國參賽的張芷萁、吳哲愷更分別奪得西式牛肉主菜組金牌最高分、亞洲米麵食挑戰組銀牌最高分（金牌從缺），獲頒小金人獎肯定。師生表現不凡「得獎率100％」，傑出表現成為全場矚目焦點。

校方表示，比賽大都採用大會提供食材，如何結合當地飲食特色，現場烹調出色香味俱全美味，征服評審味蕾對參賽選手是一大挑戰。

大三王建登已在國內外多項廚藝競賽獲獎，廚藝早獲肯定，此次挑戰職業組競賽，再次在國際舞台展現亮麗成果。

餐飲系主任蘇宏文表示：學生在決定參賽後老師就不眠不休指導，密集培訓與辛苦練習，終能在國際舞台與各國高手同台競技，充分表現出料理追夢人的投入與堅持。

校長楊正宏表示，南大在美食之都台南，學生參與國際技能競賽更可向業界及社會大眾展現所學、高超廚藝技能，學校也藉此展現卓越教學成果，將持續投注經費培訓優秀選手，落實學校發展文化創意以及國際化的目標。

洪世國表示，這項世界大賽因為疫情停辦3年，今年10個小金人拿兩個，希望校方多補助參賽。蔡安鎭說，學生為了參賽沒休假，經常熬夜到天亮準備，希望大家都能看到辛苦努力的成果。

張芷萁說，雖辛苦但非常感謝老師指導，這次以上課有教的食材技巧，臨場應變，能得獎主要是味道及熟度掌控獲評審試吃後肯定。

吳哲愷感謝洪世國假日還停休指導。賽前兩周主題改亞洲兩國食物，現場又要求多數調味料主辦單位提供，壓力很大。麵自己另外挑台灣不易爛麵條。作台灣特色、特別買最香屏東崁頂黑麻油。未來要以廚師為業。

大一首次出國參賽張芷萁奪得西式牛肉主菜組金牌最高分，獲頒小金人獎肯定。記者周宗禎／攝影
大一首次出國參賽張芷萁奪得西式牛肉主菜組金牌最高分，獲頒小金人獎肯定。記者周宗禎／攝影
大一首次出國參賽吳哲愷獲亞洲米麵食挑戰組小金人獎肯定。記者周宗禎／攝影
大一首次出國參賽吳哲愷獲亞洲米麵食挑戰組小金人獎肯定。記者周宗禎／攝影
台南科大極限廚師挑戰賽獲1金8銀6銅2佳作2小金人，表現亮眼。記者周宗禎／攝影
台南科大極限廚師挑戰賽獲1金8銀6銅2佳作2小金人，表現亮眼。記者周宗禎／攝影

海鮮 台南 金牌

延伸閱讀

新北／吐司工坊Cremia，這餅乾優於霜淇淋本體

全牛齡加拿大牛肉預告期滿 跨部會討論後定調

瑪娃颱風帶來海鮮自由！牡蠣沖上岸多到看不見盡頭 居民爽撿100kg生蠔嗨翻

加拿大全齡牛肉開放預告期滿！雖有負面竟見 食藥署：開放為世界趨勢

相關新聞

停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

「多語台灣，英語友善」行動聯盟今年四月在公共政策網路參與平台提案，應停止雙語政策，不到三天就宣告成案，並在5月28日連署...

中市補助公幼延長照顧7月上路 降開班門檻「5人成班」

台中市教育局今天宣布，今年7月暑假起，全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，下午4時至6時依家長需求開辦，5人即成班，每小...

從語言加強競爭力 弘光國際溝通英語系畢業生多益考高分

弘光科技大學國際溝通英語系大四學生在畢業前夕交出亮眼學習成果，學生吳柏震、張惠惠多益測驗分別考出940、910分高分，兩...

不想畢業即失業 如何求職加分？新北市圖6月教策略

6月正值畢業季，社會新鮮人開始廣丟履歷，盼能順利接軌職場。新北市立圖書館因應畢業求職季推出一系列免費職涯活動，內容包括履...

台南科大極限廚師挑戰賽亮眼 1金8銀6銅2佳作2小金人獎

台南應用科大餐飲系專技副教授洪世國、專技助理教授蔡安鎭指導學生參加世界廚師聯合會認證2023極限廚師挑戰賽，以精湛廚藝自...

專輔學校退場5日定生死 環球科大努力「創造」第2奇蹟

環球科技大學遭教育部列為專案輔導學校，學校財務缺口達2.3億元，改善期限昨天已至，校方仍未等到資金挹注，有團體有意合作，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦