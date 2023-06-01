台南科大極限廚師挑戰賽亮眼 1金8銀6銅2佳作2小金人獎

台南應用科大餐飲系專技副教授洪世國、專技助理教授蔡安鎭指導學生參加世界廚師聯合會認證2023極限廚師挑戰賽，以精湛廚藝自各國700多位選手脫穎而出，一舉奪下1金、2小金人獎及8銀6銅2佳作，「得獎率100％」，返校今發表成果，「全校師生與有榮焉」。

蔡安鎭還職業組贏得西式海鮮主菜組、鴨肉主菜組1銀1銅，學生王建登贏得西式牛肉主菜組1銀，也同時贏得青年組鴨肉主菜組1銅佳績。

青年組學生張芷萁贏得西式牛肉主菜組、海鮮主菜組1金1銀，吳哲愷贏得西式海鮮主菜組、亞洲米麵食挑戰組、鴨肉主菜組和義大利麵組2銀2銅，張育藤贏得西式牛肉主菜組、鴨肉主菜組2銀，黃宇謙贏得西式牛肉主菜組、海鮮主菜組1銅1佳作，洪偉晉贏得西式海鮮主菜組、鴨肉主菜組1銅1佳作，陳品樺贏得亞洲米麵食挑戰組1銀。

大一首次出國參賽的張芷萁、吳哲愷更分別奪得西式牛肉主菜組金牌最高分、亞洲米麵食挑戰組銀牌最高分（金牌從缺），獲頒小金人獎肯定。師生表現不凡「得獎率100％」，傑出表現成為全場矚目焦點。

校方表示，比賽大都採用大會提供食材，如何結合當地飲食特色，現場烹調出色香味俱全美味，征服評審味蕾對參賽選手是一大挑戰。

大三王建登已在國內外多項廚藝競賽獲獎，廚藝早獲肯定，此次挑戰職業組競賽，再次在國際舞台展現亮麗成果。

餐飲系主任蘇宏文表示：學生在決定參賽後老師就不眠不休指導，密集培訓與辛苦練習，終能在國際舞台與各國高手同台競技，充分表現出料理追夢人的投入與堅持。

校長楊正宏表示，南大在美食之都台南，學生參與國際技能競賽更可向業界及社會大眾展現所學、高超廚藝技能，學校也藉此展現卓越教學成果，將持續投注經費培訓優秀選手，落實學校發展文化創意以及國際化的目標。

洪世國表示，這項世界大賽因為疫情停辦3年，今年10個小金人拿兩個，希望校方多補助參賽。蔡安鎭說，學生為了參賽沒休假，經常熬夜到天亮準備，希望大家都能看到辛苦努力的成果。

張芷萁說，雖辛苦但非常感謝老師指導，這次以上課有教的食材技巧，臨場應變，能得獎主要是味道及熟度掌控獲評審試吃後肯定。