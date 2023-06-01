不想畢業即失業 如何求職加分？新北市圖6月教策略

6月正值畢業季，社會新鮮人開始廣丟履歷，盼能順利接軌職場。新北市立圖書館因應畢業求職季推出一系列免費職涯活動，內容包括履歷升級、職業規畫、經驗分享等6面向，除邀請業界專家與職涯導師外，也透過桌遊卡牌、書展幫助大家探索，找到職場方向。

新北市立圖書館長王錦華說，職場新鮮人在求職前難免迷惘、不安，新北市立圖書館在總館、青少年分館、新店分館、蘆洲長安分館、蘆洲集賢分館、汐止分館、以及新莊中港分館推出免費職涯活動，內容含括履歷升級、職業規畫、職涯經驗分享、職家平衡、職場技能盤點、以及如何用價值觀發展職業等6大面向，幫助職場新鮮人做好職涯規劃及就業準備。

新北市立圖書館說，6月3日在青少年分館「打造影音履歷」，將教大家製作不同類型的影音履歷，以及拍片、剪輯等小技巧，包裝履歷讓求職更加分；蘆洲集賢分館則邀請到知名的職涯諮詢師陳韋丞，將為大家打造專屬的職涯地圖。

此外，AI產業應用的層面越來越廣，6月10日新店分館「AI技術如何改變我們的生活」由鄭哲燊與大家分享AI產業的應用趨勢與發展，告訴大家AI該怎麼入門；餐飲服務業一直都是許多人喜歡的工作產業，蘆洲長安分館6月10日舉辦「餐旅產業職涯發展與面試求職技巧」，將傳授餐旅休閒產業面試技巧給社會新鮮人。

汐止分館6月18日邀請到高梧集紳士服主理人暨台灣SUIT WALK活動創辦人石煌傑，和大家分享「MBA沒教的一堂課：打造個人黃金職涯」，告訴大家如何找出自己的求職策略。

另外，還有結合牌卡職涯探索活動，6月4日、16日、18日「職遊卡牌3堂課」在總館舉辦，用牌卡幫助大家了解不同的工作選擇，建構出職涯藍圖。