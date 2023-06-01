雙語政策問題多 教團促全面停止推動

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總等團體1日呼籲政府停止「雙語政策」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
全教總等團體1日呼籲政府停止「雙語政策」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

雙語政策未經評估就推動，恐讓學生中、英文都學不好！」全教總等教團1日召開記者會，呼籲停止「雙語政策」及相關補助，同時也應廢除雙語政策評鑑、非英語科教師用英語口試，並加強現有專門英語課程的教學，而非科科都用英文授課。教團表示，雙語政策已經沒有必要，而且還出現中文程度被拖累的現象，應該儘速停止。

雙語政策顧此失彼

全教總理事長侯俊良表示，政府近年推動雙語教育，已經造成現場教師、學生等抱怨連連，過去包括副總統賴清德說2024年台南市要全面雙語化，前台北市長柯文哲說2026年台北市要全面雙語化，目前看來都難以達成，可見雙語政策完全不切實際，政府應該加強現有的英文教育即可。

台大人社高等研究院院長廖咸浩說，隨著AI演進，同步翻譯、藍芽翻譯耳機等技術愈來愈強下，推動雙語政策已經沒有意義，政府的政策規劃要有未來性。國教行動聯盟理事長王瀚陽則表示，最近公布的「促進國際閱讀素養調查」，台灣首次出現小四學生中文閱讀能力下滑，不只平均分數下降，低分群也變多，顯示雙語政策使學生難以兼顧，反造成學習M型化。

止推動政策

「雙語政策會讓小孩中、英文都學不好！」王瀚陽呼籲政府檢討此政策。學生團體EdYouth共同發起人李瑞霖直言，根據他們做的調查，多數學生認為雙語教育影響其他學科正常教育、加劇教育M型化危機，讓雙語教育淪為學生英文軍備競賽，且加上複雜的108課綱只會讓情況惡化。

侯俊良表示，有鑑雙語政策繼續推動，對國家未來教育影響甚大，因此他們呼籲停止雙語政策，暫停《雙語國家發展中設置條例》的法制化，暫停教育部、國健署與雙語教育相關的補助要點，並檢討雙語政策的評鑑作業，停止非英語科教甄的英語口試與試教，並強化現有的英文教育。

政府給軟釘子？

對此，行政院發言人林子倫僅含蓄回應說，政府在2018年推動《國家語言發展法》，對母語保存盡心盡力，不會對任何語言有所偏廢，但深化本土的同時也要接軌國際，盼政府與民間一起努力。

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