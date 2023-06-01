高教教研人員學術加給調增15% 中小學基層轟差別待遇

行政院今天拍板軍公教人員2024年度軍公教調薪4%。另為強化延攬及留任教研人員之誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15%。此舉卻引發高中以下教師不滿，教團表示，不該以階段別作為調薪依據，高中以下教師也有學術研究費，應一視同仁，不該有差別待遇。

教育部因應高教人才斷層危機，提出提升教研人員待遇策略，其中法定薪資部分，「調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15%」，中央研究院相當等級人員專業加給亦比照調整15%，經行政院今日核可，將併同113年度軍公教員工待遇調整作業辦理，預估影響約2萬餘人，年增經費約新台幣22億元。

全教總理事長侯俊良表示，大學教授薪資應回歸軍公教待遇標準，不該以階段別單獨調整他的學術研究費，高中以下教師也有學術研究費，如此一來，可能會衍生差別待遇，不支持這樣的處理。

全教產理事長林碩杰則說，高教學術研究加給提高15%，行政院不該有差別待遇，應該一視同仁，連同高中以下學術研究加給同時調高15%。他也提到，行政院五月下旬核定今年7月調高警勤加給，呼籲政府不要忽視各級學校導師職務加給。

林碩杰也說，過去曾有家長團體說「導師沒有下班時間」，各級學校也會告訴導師，只要學生提早來教室，或是午休時間，導師都必須在教室坐鎮，就連放學後家長來電請求，導師也不能拒絕。他表示，導師加給多年來僅3000元未調整，特教加給也多年未調整，根本是「廉價中的廉價」。

至於軍公教整體調薪4%，林碩杰表示，當時參與行政院人總與教育部座談會時，全教產主張，參考物價指數後，軍公教應該調高6%至8%，現在只有4%就是「勉予同意」。

侯俊良則表示，全教總近年不斷以具體數據為基礎倡議大幅調整公教薪資，繼111年之後，軍公教明年調薪幅度同樣4%，全教總肯定行政院正面回應民意，將調幅從原定的3%提高為4%，但調幅仍未能達到全教總主張的6%，因此也表達遺憾之意，建議公教調薪機制法制化，並將公教員工代表納入薪資審議委員會。