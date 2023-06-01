中市補助公幼延長照顧7月上路 降開班門檻「5人成班」

台中市教育局今天宣布，今年7月暑假起，全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，下午4時至6時依家長需求開辦，5人即成班，每小時收費40元以下，為六都最低，中低收入戶還有收費減免。台中市教育局長蔣偉民表示，經費不足部分全由市府負擔，預估每年需挹注約6900萬元。

蔣偉民表示，台中市公立幼兒園教保服務時間從上午8時至下午4時，國小附設幼兒園更配合國小部有寒暑假，使雙薪家庭育兒不易。教育局鼓勵公立幼兒園開辦延長照顧服務，111年度辦理的公立幼兒園共191園，開辦率76%；112年度則有198園，開辦率79.5%，約1萬3047人次幼生受惠。

蔣偉民說，公立幼兒園延長照顧服務，原本依中央規定需10人才能開辦，為減輕更多年輕夫婦負擔，台中市今年7月起全面開辦，只要5人即成班，每小時收費40元以下，收費六都最低；只要家長有需求，可向學校申請延長照顧服務，幼兒園學期間至少開辦1班，每日下午4時至6時辦理2小時；寒暑假期間每日上午8時至下午4時辦理8小時，下午4時至6時依家長需求開辦。

教育局強調，公立幼兒園開辦延長照顧服務，對低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭還有減免，每月政府最高補助3500元，教育局並規劃自112年度暑假起，辦理相關延長照顧服務業務的承辦人員，每學期予以嘉獎獎勵。

教育局指出，延長照顧服務由家長決定自由參加，各園依家長實際需求開辦，不會強迫及更動原定作息時間，以避免妨礙正常教學實施；延長照顧政策非課後才藝班，辦理內容應符合幼兒身心發展，並兼顧生活教育。