停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

「多語台灣，英語友善」行動聯盟今年四月在公共政策網路參與平台提案，應停止雙語政策，不到三天就宣告成案，並在5月28日連署破萬。多個教育團體今天召開記者會，並提出五項訴求，呼籲政府應謙卑道歉，盡快停止錯誤的雙語政策，並要求藍綠白三位總統候選人明確表態，誠實面對雙語政策帶來的亂象。

全教總理事長侯俊良表示，多個教育團體今年4月提出暫停雙語政策的連署，回歸英語專業教學，三天內超過5000人，日前正式突破一萬人。他表示，雙語政策是口號治國，重要的教育政策竟沒透過任何研究討論，只憑政治人物口號就倉促成行，例如賴清德副總統2014年喊出10年內台南市要達成，台南市仍未達成，甚至已為教學現場帶來問題。

侯俊良也指出，政府政策除了把雙語國家改成雙語政策外，相關計畫仍繼續執行，經費更是不斷加碼，這種亂象沒減少，也造成現場問題。前陣子也有學生提出調查，學生自認，若雙語政策推動下去，恐會造成學科專業、英語學習都學不好的「雙貧乏」，各地教育單位也會產生軍備競賽，反而會傷害台灣學生的基本學力。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩表示，任何政策都必須要公平，不是針對最傑出，也不是針對需要補強者，若把英語教學提早普遍化，恐讓學童提早放棄英文，若用全英文教學，反而會讓學生提早放棄學習，用語言政策害了孩子的未來。當老師無法用英文教，學生也不可能用英文吸收，這些學生恐怕還要在校外補習。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，新課綱強調素養，但根據2021年PIRLS閱讀素養調查，可以發現小學四年級閱讀能力下滑，且低分水準比例增加。他也提到，家長普遍認為基本學力不能變弱，才能推雙語，現況卻是雙貧乏，尤其各縣市推動雙語教育有城鄉差距，應立即檢討雙語政策。

學生團體EdYouth共同發起人李瑞霖表示，根據日前調查，只有22.7%學生認為將英文納入學科不會影響學習興趣，另僅不到二成學生認為，用英文學習不會影響該科學習成效。調查過程也發現，讚許雙語政策的學生，普遍是語言能力已達B2、C1程度的學生，也有小一家長向他們反映，孩子就讀雙語實驗學校，沒想到回家卻哭著說生活克用英文上聽不懂。他強調，教育本該是成就每一個學生，雙語政策卻產生矛盾。

台灣青年民主協會理事長張育萌則說，政府設定2030年高中以下要有超過九成學校英語課採全英語授課，卻讓不少教師壓力山大，現在的國高中學生更喊「幸好不會遇到」。他提到，立法院法制局早建議，若無完整配套措施就推動雙語教育，恐會造成反效果，建議透過課後社團等自願性活動，促進學生對英語的興趣和能力，並非在學生連基本單字都不熟悉的狀況下進入全英語環境。

相關教育團體共提出五項訴求，並要求藍綠白三位總統候選人明確表態，呼籲朝野誠實面對雙語政策亂象。包含停止雙語政策，並暫停雙語國家發展中心設置條例的法制化；暫停教育部、國教署以雙語國家、雙語政策為名的補助要點；檢討不當績效指標，停止雙語政策評鑑作業；教甄回歸專業，停止非英語科教甄以英語口試、試教的錯誤政策；提升並活化英語教學品質，不應讓英語成為其他學科的指定教學語言。