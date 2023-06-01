從語言加強競爭力 弘光國際溝通英語系畢業生多益考高分
弘光科技大學國際溝通英語系大四學生在畢業前夕交出亮眼學習成果，學生吳柏震、張惠惠多益測驗分別考出940、910分高分，兩人都是轉系到國際溝通英語系，從對語言興趣著手加強學習，提升就業競爭力。另外大四學生洪鈺琪，則以大學優異成績及雅思6.5分，錄取世界排名百大以內的英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。
國際溝通英語系系主任鄭景媚表示，學生吳柏震、張惠惠念大學前期發覺志趣在語言方面而轉系，轉到系上後認真學習，很欣慰他們能在畢業前夕展現亮眼的學習成果。
為厚植學生就業競爭力，該系除聽、說、讀、寫、譯等語文課程，另規劃英語教學與專業英文兩大模組課程，與相關系所聯合開設英語領隊導遊學程、兒童美語學程及文化觀光等跨領域學程，深化學習，讓學生習得職場所需能力，並鼓勵到國外修讀雙聯學位、升學。
學生吳柏震指出，高職念電機科發覺對電機不感興趣，因語文能力還不錯，統測轉而報考外語群，大學原本念醫療相關系，但念得有點痛苦，大二升大三時轉系到國際溝通英語系，上課時仔細聽老師的教學，透過看影片、打電動方式增加英文聽力、閱讀力，再拿妹妹補習的多益教材練習作答，參加多益測驗題目感覺比練習時來得簡單，能考到940分，他有點驚訝，畢業後將先運用語言專長幫忙家中經營生意。
張惠惠參加多益測驗，也考出910分好成績。她說高職念英語科，從高三就開始擔任英語家教，大學想學另一個不同專業，而念幼兒保育系，幼保系較著重在幼齡兒童教育，考量國際溝通英語系英語教學課程反而更適合自己，大二轉系，準備多益時多看影片、英文學習網站、國外新聞，閱讀文法較弱的地方則做筆記加強重點記憶，未來會繼續從事英語教學工作。
在朋友及老師的鼓勵下，洪鈺琪大三時決定到英國念碩士，花半年時間準備雅思考試，以大學優異成績及雅思6.5分，錄取世界排名百大以內的英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。
洪鈺琪說，申請到英國念碩士雅思必須考到6.5分以上，去年6月開始準備，除了參加學校舉辦的的雅思衝刺班，也補習，每天花約2至3小時準備考試，也要更新題庫做練習，碩士班希望增進行銷、商業方面專業能力，很開心及期待今年9月到英國雪菲爾大學念書。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言