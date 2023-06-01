從語言加強競爭力 弘光國際溝通英語系畢業生多益考高分

弘光科技大學國際溝通英語系大四學生在畢業前夕交出亮眼學習成果，學生吳柏震、張惠惠多益測驗分別考出940、910分高分，兩人都是轉系到國際溝通英語系，從對語言興趣著手加強學習，提升就業競爭力。另外大四學生洪鈺琪，則以大學優異成績及雅思6.5分，錄取世界排名百大以內的英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。

國際溝通英語系系主任鄭景媚表示，學生吳柏震、張惠惠念大學前期發覺志趣在語言方面而轉系，轉到系上後認真學習，很欣慰他們能在畢業前夕展現亮眼的學習成果。

為厚植學生就業競爭力，該系除聽、說、讀、寫、譯等語文課程，另規劃英語教學與專業英文兩大模組課程，與相關系所聯合開設英語領隊導遊學程、兒童美語學程及文化觀光等跨領域學程，深化學習，讓學生習得職場所需能力，並鼓勵到國外修讀雙聯學位、升學。

學生吳柏震指出，高職念電機科發覺對電機不感興趣，因語文能力還不錯，統測轉而報考外語群，大學原本念醫療相關系，但念得有點痛苦，大二升大三時轉系到國際溝通英語系，上課時仔細聽老師的教學，透過看影片、打電動方式增加英文聽力、閱讀力，再拿妹妹補習的多益教材練習作答，參加多益測驗題目感覺比練習時來得簡單，能考到940分，他有點驚訝，畢業後將先運用語言專長幫忙家中經營生意。

張惠惠參加多益測驗，也考出910分好成績。她說高職念英語科，從高三就開始擔任英語家教，大學想學另一個不同專業，而念幼兒保育系，幼保系較著重在幼齡兒童教育，考量國際溝通英語系英語教學課程反而更適合自己，大二轉系，準備多益時多看影片、英文學習網站、國外新聞，閱讀文法較弱的地方則做筆記加強重點記憶，未來會繼續從事英語教學工作。

在朋友及老師的鼓勵下，洪鈺琪大三時決定到英國念碩士，花半年時間準備雅思考試，以大學優異成績及雅思6.5分，錄取世界排名百大以內的英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。