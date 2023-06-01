快訊

5億高中生墜樓後…新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

中共潛射型無人機研發緊追美國 潛艇將能「蜂群」攻擊

11款限時免費LINE貼圖來了！水豚萌寵控必下載 厭世話語、名牌貨全都有

從語言加強競爭力 弘光國際溝通英語系畢業生多益考高分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大國際溝通英語系大四學生吳柏震（中）、張惠惠（左）、洪鈺琪（右）在畢業前夕交出亮眼學習成果。記者游振昇／攝影
弘光科大國際溝通英語系大四學生吳柏震（中）、張惠惠（左）、洪鈺琪（右）在畢業前夕交出亮眼學習成果。記者游振昇／攝影

弘光科技大學國際溝通英語系大四學生在畢業前夕交出亮眼學習成果，學生吳柏震、張惠惠多益測驗分別考出940、910分高分，兩人都是轉系到國際溝通英語系，從對語言興趣著手加強學習，提升就業競爭力。另外大四學生洪鈺琪，則以大學優異成績及雅思6.5分，錄取世界排名百大以內的英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。

國際溝通英語系系主任鄭景媚表示，學生吳柏震、張惠惠念大學前期發覺志趣在語言方面而轉系，轉到系上後認真學習，很欣慰他們能在畢業前夕展現亮眼的學習成果。

為厚植學生就業競爭力，該系除聽、說、讀、寫、譯等語文課程，另規劃英語教學與專業英文兩大模組課程，與相關系所聯合開設英語領隊導遊學程、兒童美語學程及文化觀光等跨領域學程，深化學習，讓學生習得職場所需能力，並鼓勵到國外修讀雙聯學位、升學。

學生吳柏震指出，高職念電機科發覺對電機不感興趣，因語文能力還不錯，統測轉而報考外語群，大學原本念醫療相關系，但念得有點痛苦，大二升大三時轉系到國際溝通英語系，上課時仔細聽老師的教學，透過看影片、打電動方式增加英文聽力、閱讀力，再拿妹妹補習的多益教材練習作答，參加多益測驗題目感覺比練習時來得簡單，能考到940分，他有點驚訝，畢業後將先運用語言專長幫忙家中經營生意。

張惠惠參加多益測驗，也考出910分好成績。她說高職念英語科，從高三就開始擔任英語家教，大學想學另一個不同專業，而念幼兒保育系，幼保系較著重在幼齡兒童教育，考量國際溝通英語系英語教學課程反而更適合自己，大二轉系，準備多益時多看影片、英文學習網站、國外新聞，閱讀文法較弱的地方則做筆記加強重點記憶，未來會繼續從事英語教學工作。

在朋友及老師的鼓勵下，洪鈺琪大三時決定到英國念碩士，花半年時間準備雅思考試，以大學優異成績及雅思6.5分，錄取世界排名百大以內的英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。

洪鈺琪說，申請到英國念碩士雅思必須考到6.5分以上，去年6月開始準備，除了參加學校舉辦的的雅思衝刺班，也補習，每天花約2至3小時準備考試，也要更新題庫做練習，碩士班希望增進行銷、商業方面專業能力，很開心及期待今年9月到英國雪菲爾大學念書。

弘光科大國際溝通英語系大四學生吳柏震（左）、張惠惠（右）多益測驗分別考出940、910分高分，另一名大四學生洪鈺琪（中）則錄取英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。記者游振昇／攝影
弘光科大國際溝通英語系大四學生吳柏震（左）、張惠惠（右）多益測驗分別考出940、910分高分，另一名大四學生洪鈺琪（中）則錄取英國雪菲爾大學行銷企管碩士班。記者游振昇／攝影

多益 英國 語言

延伸閱讀

頂大工學院轉系申請比率逾二成 盼轉電機、資工者眾

轉系一窩蜂應三思 沒興趣競逐熱門科系恐淪「牛尾」

一半同窗出逃？成大「這系」轉出率近50% 過來人反揭就業優勢

黃仁勳勉勵台大生RUN翻譯文引戰！口譯員稱「扭曲原意」 美籍教師不挺：沒翻錯

相關新聞

資金未入帳 環球科大恐面臨退場

雲林縣環球科技大學學校財務指標有二億三千萬元缺口，被教育部列為專案輔導學校，改善期限昨天到期，若無法免除專輔，下學年停止...

從語言加強競爭力 弘光國際溝通英語系畢業生多益考高分

弘光科技大學國際溝通英語系大四學生在畢業前夕交出亮眼學習成果，學生吳柏震、張惠惠多益測驗分別考出940、910分高分，兩...

瑞典皇家理工學院願持續與台灣大專院校合作交流

駐瑞典代表谷瑞生5月31日拜會瑞典皇家理工學院校長瑟德霍，雙方就如何深化該校與台灣主要大學合作交流關係交換意見，谷瑞生代...

香港兒童也拒學 被無限考試作業壓垮 學歷至上讓幸福感慘輸各國

拒學風暴席捲台灣，據教育部統計，高中職休退學人數連年上升，其中志趣不合是主要休學原因。但經聯合報數位版記者採訪，志趣不合背後成因複雜，升學壓力、師生霸凌、僵化的體制內教育都是推力，導致愈來愈多學生離開校園。聯合報數位版推出「拒學風暴」系列專題，從拒學成因、國際趨勢、未來人才觀點、世界頂大專訪，深入剖析體制內教育困境，與其背後浮現的未來教育曙光。

黃俊雄、吳靜吉、李淑德獲政院文化獎

「那怕是只有一個人鼓掌，我都會繼續努力，為本土藝術布袋戲付出而無怨無悔，我是永遠的布袋戲演藝者黃俊雄。」第四十二屆行政院...

4大專改善期限到 私校退審會6/5決定是否解除專輔

環球科大等4校的專輔改善期限今天到期，4校都已向教育部提出改善計畫，努力找尋資金和承接企業，將由6月5日教育部召開的退場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦