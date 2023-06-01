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資金未入帳 環球科大恐面臨退場

聯合報／ 記者陳雅玲許維寧／連線報導
環球科大。圖／聯合報系資料照片
環球科大。圖／聯合報系資料照片

雲林縣環球科技大學學校財務指標有二億三千萬元缺口，被教育部列為專案輔導學校，改善期限昨天到期，若無法免除專輔，下學年停止招生並解除全體董事職務，學校停辦解散清算，剩餘財產將歸公，校長沈健華昨說，雖有團體有意合作辦學，但資金仍未入帳，「若必須退場，希望教育部能尊重師生權益」。

環球科大卅二年前由雲林縣前縣長許文志創辦，學生人數曾一度高達九千名、教職員工約三○○人，目前學生數仍有二千餘人，包含一二○名身心障礙學生及一百餘名外籍生，教職員約一八○人。

環球科大董事長許淑敏表示，董事會與教職團隊已盡力到最後一刻，都希望能繼續辦學，也一直努力，「接下來就看教育部怎麼規畫環球的未來」。

沈健華說，環球科大學生有八成是雲林在地學子，如果必須退場，希望教育部能在確保師生權益前提下盡速後續處理。

環球科大面臨可能退場命運，縣長張麗善說，很多學校都受少子化影響，這是過去教育政策導致的缺失，現在中央可能把該校收回，對雲林來說是很大的損失，她深感遺憾，對於該校未來的安排，希望教育部能參酌縣府意見相互合作。

環球科大一名教職員說，師生及職員都很無辜，學校接下來何去何從？對一百多名身障學生如何安排？希望教育部盡快給予明確答案。

教育部表示，明道大學、大同技術學院、高苑科技大學、環球科技大學等四所專輔學校改善期昨屆滿，四校均已依退場條例相關規定提報改善計畫，將依學校改善計畫執行及改善目標達成情形，提案至退場審議會審認。

教育部 雲林 環球科大 少子化

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